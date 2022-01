أبو يعرب المرزوقي لـ”الجزيرة مباشر”: سعيّد فاقد للشرعية حالم بالزعامة والشعب التونسي سيطيح به (فيديو)

قال المفكر التونسي الدكتور أبو يعرب المرزوقي إن الرئيس التونسي قيس سعيّد لم تعد له شرعية دستورية ولا شرعية شعبية، مضيفًا أن الشعب التونسي اختار يوم 14 يناير/ كانون الثاني للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، وسيمضي في الطريق ذاته للإطاحة بقيس سعيّد واصفًا إياه بـ”المستبد الحالي”.

وأضاف المرزوقي في حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر أن قيس سعيّد لم ينقلب على الدستور التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، وإنما انقلب على دستور البلاد في اليوم الثاني من وصوله إلى الحكم.

واستطرد “قال سعيّد في ثاني أيام وصوله إلى سدة الحكم إنه لا يعترف بالدستور الذي نجح بمقتضاه، وإنه سيضع مكانه دستورًا مكتوبًا على الجدران”، على حد تعبيره.

وتابع المفكر التونسي “لما عرض علينا هذا الدستور، تبيّن لنا أن الأمر يتعلق باختيار نظام سياسي جديد، نموذجه الكتاب الأخضر الذي وضعه معمر القذافي -الرئيس الليبي السابق- ويتعلق بحكم الشعب مباشرة، من الزعيم إلى الشعب بشكل مباشر، فهو حالم بالزعامة والعودة إلى الحكم القبلي، ولن يقبل الشعب التونسي بذلك مطلقًا”.

وأضاف المرزوقي “وبهذا يكون سعيّد قد نسي كل آليات العمل الديمقراطي”.

وشدد المرزوقي على خطأ الأطروحة القائلة إن العشرية الماضية لم يكن للشعب أي قرار أو وجود فيها، مستدلًّا بأن الشعب هو الذي اختار قيس سعيّد، فكيف يقال إن الشعب كان خارج المعادلة السياسية التونسية؟

وتطرق المفكر التونسي إلى مجلس الشعب، مؤكدًا أن المجلس لا يضع الدستور من تلقاء نفسه، بل يفوِّض المجلس التأسيسي لتنفيذ هذه المهمة، وهو ما جرى فعليًّا، وقد صوّت لهذا الدستور (دستور 2014) غالبية النواب، بواقع 200 نائب من أصل 270 نائبًا.

واستطرد “معنى ذلك أن جميع القوى السياسية في تونس توافقت على دستور ديمقراطي، فيه نوع من الشبه مع النظام الدستوري الفرنسي، الذي يعطي للرئيس بعضًا من السلطة التنفيذية وباقي السلطة التنفيذية تكون لرئيس الحكومة”.

Tunisia : Police use water canons to prevent protesters from going to Avenue Bourguiba #تونس pic.twitter.com/5D17otlTmQ

— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) January 14, 2022