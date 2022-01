“من حقهم الحديث عما يريدون”.. جيرمي كوربين يدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين (فيديو)

دعا أعضاء في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم إلى الضغط على حكومة البحرين للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في المملكة الخليجية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد أمام سفارة المنامة في لندن، يوم الخميس.

وشارك نواب من أحزاب سياسية مختلفة في مناقشة حقوق الإنسان في البحرين خلال جلسة لمجلس العموم بالبرلمان البريطاني في اليوم ذاته، بالإضافة إلى إثارة قضية المعتقل السياسي حسن مشيمع والأكاديمي عبد الجليل السنكيس المضرب عن الطعام منذ 190 يوما، بحسب ما أفادت به منظمات حقوقية.

وعبر رئيس حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن في المؤتمر الصحفي عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين في البحرين.

وقال في كلمة تضامنية مع المعتقلين “بسبب تقديرنا لحقوقنا الإنسانية، وحقنا في حرية التعبير والتجمع والمحاكمة العادلة، يجب علينا احترام ذلك في جميع أنحاء العالم، وشعب البحرين لا يتمتعون بمثل هذه الحقوق مثل الآخرين في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح أن الوقفة تأتي “تضامنًا مع المسجونين في البحرين، حيث إن زعيم المعارضة هناك في السجن، ونشطاء سياسيون آخرون في السجن” متسائلا: “لماذا يجري كل هذا؟”.

وأضاف “التحدث عن العالم والمجتمع الذين يريدون العيش فيه هو حق أساسي من حقوق الإنسان ولن نتخلى عنه أبدا”.

Today marks the 60th birthday of Dr Abduljalil AlSingace, who is jailed in #Bahrain. He continues a 190+ day hunger strike to demand the return of confiscated research. I stand in solidarity with him & other political prisoners.

The UK must call for his freedom. #FreeAlSingace pic.twitter.com/FfaFhTbOYl

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 15, 2022