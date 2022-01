“ضربوني وركلوني”.. مراسل “ليبراسيون” الفرنسية يكشف تفاصيل ما تعرض له على يد الشرطة التونسية

تعرّض مراسل صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أمس الجمعة، لـ”ضرب عنيف” على يد الشرطة التونسية ومُنع من تغطية مظاهرة ضد الرئيس قيس سعيّد، حسبما أعلنته الصحيفة الفرنسية ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا.

وكتبت “ليبراسيون” على موقعها الإلكتروني “عندما كان يُغطّي مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، أمس، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف على أيدي عدد من أفراد الشرطة، وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم”.

وفي بيان نُشر، اليوم السبت، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّها “تدين بشدة العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن” في حقّ الصحفيين الذين كانوا يغطّون مظاهرة 14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ووفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سُجل أكثر من 20 اعتداءً على صحفيين “رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة، وتأكيدهم صفتهم الصحفية خلال الاعتداء عليهم”.

وقال المصدر نفسه إن الاعتداءات على الصحفيين “تكرّس دولة القمع البوليسي عوض دولة الأمن الجمهوري”.

ونُظّمت مظاهرات، الجمعة، في العاصمة التونسية ضد سعيّد بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لسقوط نظام الرئيس الراحل السابق زين العابدين بن علي.

ولجأت الشرطة إلى وسائل عنف لتفريق التجمّعات التي حظرتها الحكومة، ولم تشهد العاصمة توترا واحتقانا مماثلين منذ أحداث ثورة 2011.

وقالت “ليبراسيون” إن “ماتيو غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطيّ”.

وأفادت الصحيفة نقلًا عن مراسلها أنه عرّف نفسه فورًا بأنه صحفي باللغتين العربية والفرنسية، عندما كان الشرطي يحاول انتزاع الهاتف منه.

وروى غالتيي ما حصل قائلًا “ضربوني من كلّ الاتجاهات، طُرِحت أرضًا، وكنت أصرخ أنا صحفي، ورشّ أحدهم الغاز عليّ من مسافة قريبة وركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية وتركوني هناك”.

وأشار المراسل إلى أن أفراد الفرق الطبية قدموا له الإسعافات، ثم أعادت إليه الشرطة الأشياء التي أُخذت منه باستثناء ذاكرة الهاتف التي كانت عليها صور ومقاطع فيديو سجّلها من مظاهرة الاحتجاج.

ونصح الطبيب الصحفي الذي يقطن في تونس منذ ستّ سنوات، بـ”الراحة 15 يوما” ولاحظ فيه الطبيب “خدشًا بقطر عشرة سنتيمترات على الجبين”.

وندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا عبر بيان “بأعمال العنف الممارسة من قوات الأمن على الصحفيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات” في تونس، التي وصل فيها العنف “إلى مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا، عام 2014”.

وطالب نادي المراسلين بتحقيق “دون تأخير” مضيفًا أن “أحد المصوّرين تعرّض للضرب المبرّح، فيما دُفع مصوّر فيديو ومُنع من التصوير”.

WATCH: Protests against President Kais Saied erupt across Tunisia on the 11th anniversary of the Tunisian Revolution pic.twitter.com/QNjk4qnYTl

وأفادت مصادر حقوقية تونسية لـ”الجزيرة” أن النيابة العامة قرّرت إيقاف 15 متظاهرًا بينهم عماد دغيج القيادي المستقيل من حزب ائتلاف الكرامة، وأمرت بإطلاق سراح 17 آخرين وذلك على خلفية التظاهرات التي جرت، أمس الجمعة، بشارع بورقيبة، وسط العاصمة تونس.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمحتجين عددا من التهم، بينها مخالفةُ التدابير الصحية والتجمهرُ بالطريق العام وهضم جانب موظف أثناء قيامه بعمله (أعوان الأمن).

وكانت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” قد قالت إن قوى الأمن التونسية نفذت حملة اعتقالات ضد متظاهرين دون أدنى احترام لحقوق الإنسان.

وأضافت الحملة أن قوات الأمن أطلقت سراح عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني والمحامية نوال التومي بعد اعتقالهما لساعات والاعتداء عليهما.

وكانت قوات الأمن قد استخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

Protests against President #KaisSaied erupted across #Tunisia on the 11th #Anniversary of the Tunisian Revolution#protests against new austerity measures, #health #restrictions, #unemployment and "full powers" of President Qais Said#Tunis #Tunisia #PasseSanitaire #PasseVaccina pic.twitter.com/ug6ZqiSAwK

— Journalist Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 15, 2022