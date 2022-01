ثالث تجربة هذا الشهر.. كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين من قطار رغم العقوبات (فيديو)

أطلقت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، صاروخين قصيري المدى من قطار، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، في ثالث تجربة أسلحة منذ بداية العام رغم العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن التجارب أجريت “للتحقق وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج السكك الحديد”.

🇰🇵 North Korea confirms that the Friday Missile Launches were Short Range Ballistic Missiles, and launches were Conducted From Railway-Based Systems.

In September North Korea tested the system for the first time.#NorthKorea pic.twitter.com/FPBHAIUr4r

