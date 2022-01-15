ثالث تجربة هذا الشهر.. كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين من قطار رغم العقوبات (فيديو)

أطلقت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، صاروخين قصيري المدى من قطار، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، في ثالث تجربة أسلحة منذ بداية العام رغم العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن التجارب أجريت “للتحقق وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج السكك الحديد”.

🇰🇵 North Korea confirms that the Friday Missile Launches were Short Range Ballistic Missiles, and launches were Conducted From Railway-Based Systems. In September North Korea tested the system for the first time.#NorthKorea pic.twitter.com/FPBHAIUr4r — 𝙍𝘼𝙐𝙇  (@IcanArgue) January 15, 2022

وجاء إطلاق الصاروخين بعد قرار واشنطن الأربعاء فرض عقوبات مالية جديدة على 5 كوريين شماليين إثر تجارب صاروخية سابقة لصواريخ قُدّمت على أنها فرط صوتية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن عملية الإطلاق الصاروخية التي جرت الجمعة “أظهرت قدرة عالية على المناورة ونسبة نجاح مرتفعة”.

وأضافت الوكالة أن محادثات جرت بشأن “إقامة نظام تشغيل صاروخي بالسكك الحديد في كل أنحاء البلاد”.

وقال رؤساء هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عمليتَي الإطلاق أُجريتا عند 14:41 و14:52 بالتوقيت المحلي (5:41 و5:52 بتوقيت غرينتش) وإن الصاروخين قطعا مسافة 432 كيلومترًا على ارتفاع 36 كيلومترًا باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية.

North Korea said it test-launched ballistic missiles from a train in what was seen as an apparent retaliation against fresh sanctions imposed by the Biden administration. https://t.co/OcczXuhO2P pic.twitter.com/fcz4yU1p9E — Koustuv 🇮🇳 (@srdmk01) January 15, 2022

وكانت هذه ثالث تجربة أسلحة تجريها كوريا الشمالية هذا الشهر، بعد تجربتين ناجحتين لصاروخ فرط صوتي وفق ما تؤكد بيونغ يانغ، الأولى في 5 يناير/كانون الثاني والثانية بإشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصيًّا في 11 يناير.

والصواريخ “فرط الصوتية” هي صواريخ يمكنها الانطلاق بسرعة 5 ماخ، أي أسرع 5 أضعاف من سرعة الصوت، بمعنى اجتياز ميل (1.61 كيلومتر) في الثانية الواحدة.

وردًّا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ هذا الأسبوع، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن كوريا الشمالية كانت تحاول على الأرجح “جذب الانتباه” بسلسلة عمليات إطلاق صواريخ.

واتهمت بيونغ يانغ واشنطن بـ”تعمّد” دفع الوضع نحو التفاقم. ولا يزال الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في طريق مسدود بعد فشل المحادثات بين كيم والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عام 2019.

DPRK conducted two new training launches of missiles from a military railway missile system, On Jan 14 railway-mobile missile regiment accurately hit the target on the East Korean Sea with 2 tactical guided missiles' #NorthKorea pic.twitter.com/Mg13prBOwH — ÔSiNTEL📡 (@OSiNTEL_) January 15, 2022

وأجرت كوريا الشمالية للمرة الأولى تجربة على إطلاق صاروخ من قطار في سبتمبر/أيلول 2021.

أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية

من جانبها، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة، عقب إجراء كوريا الشمالية 3 تجارب لإطلاق صواريخ باليستية هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن “بلينكن سلط الضوء على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، وأكد مجددًا التزام واشنطن القوي بالدفاع عن كوريا الجنوبية”.