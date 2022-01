في ذكرى ثورة تونس.. اعتداء على صحفيين وتنديدات بانتهاكات الشرطة بحق المتظاهرين

استخدمت الشرطة التونسية خراطيم المياه والعصي لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، أمس الجمعة، للاحتجاج ضد الرئيس قيس سعيّد، متحدّين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وشكا صحفيون من انتهاكات للشرطة أثناء المظاهرة، وقال شهود عيان إن الشرطة حاولت لاحقًا تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين.

وقالت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إن مراسلها في تونس ماتيو غالتييه تعرّض لعنف شديد من رجال شرطة حين كان يصور اعتداءً عنيفًا على محتج، بجانب مصادرة هاتفه وبطاقته الصحفية.

ونقلت الصحيفة -التي أدانت الاعتداء بشدة- عن مراسلها قوله “بدأوا في ضربي، كنت مُلقىً على الأرض.. كنت أصرخ أنا صحفي. أحدهم صدمني بالغاز.. ركلوني وأخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية”.

