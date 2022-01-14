منظمة حقوقية: اعتقال مصري من طائرة سودانية متجهة لتركيا بعد هبوطها في مطار الأقصر

قالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية إن السلطات المصرية ألقت القبض على مواطن بعد هبوط طائرته التابعة لشركة طيران سودانية اضطرارًيا في مطار الأقصر.

وأوضحت المنظمة في بيان، الخميس، إن السلطات الأمنية السودانية أوقفت المواطن المصري “حسام سلاّم” داخل مطار الخرطوم، أمس الأربعاء، قبل أن يُسمح له باستئناف رحلته إلى تركيا عبر رحلة شركة “بدر” للطيران.

وأضافت أن قائد الرحلة أبلغ الركاب بوجود مشكلة فنية تستلزم هبوط الطائرة اضطراريًا بمطار الأقصر، نتيجة صدور إنذار “خاطئ” من نظام الكشف عن الدخان في كبينة البضائع، حسب بيان شركة بدر للطيران.

ووفق شهادات حصلت عليها منظمة “نحن نسجل” من ركاب على متن الطائرة، فإنهم لم يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط الاضطراري، وإنه عند نزول الركاب في مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا إثر ذلك المهندس حسام سلاّم واقتادوه إلى مكتب الأمن الوطني في المطار.

وأكدت المنظمة انقطاع التواصل مع سلاّم منذ احتجازه في المطار والتحقيق معه من قِبل جهاز الأمن الوطني.

يذكر أن سلاّم من مواليد محافظة المنوفية، ويسكن بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأدانت المنظمة “استهداف السلطات المصرية للمعارضين السياسيين”، كما حمّلت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني المصريين سلامة المعتقل وطالبت بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

من جهتها، تجاهلت شركة بدر للطيران الإشارة إلى واقعة القبض على المواطن المصري في مطار الأقصر، واكتفت بالحديث عن التفاصيل الفنية الخاصة بهبوط الطائرة “الاضطراري”، وهو ما دفع بعض النشطاء إلى اتهام الشركة بالتنسيق مع الأمن المصري.

وقالت الشركة في بيان إن إنذارًا صدر من نظام الكشف عن الدخان في كابينة البضائع أثناء الرحلة.

وأضافت “كإجراء روتيني في هذه الحالات وحرصًا على سلامة الركاب بما تقتضيه لوائح وقوانين الطيران بالهبوط في أقرب مطار، حيث تمت عمليه الهبوط بكل سلاسة بمطار الأقصر الدولي بجمهورية مصر العربية”. وأكدت القيام بعمل تفتيش مفصل ومراجعات أدت إلى التأكد من أنها كانت إشارة خاطئة من نظام الكشف عن الدخان في منطقة كابينة البضائع.

وأوضحت الشركة أنها أرسلت طائرة بديلة إلى الأقصر لنقل الركاب ومواصلة بقية الرحلات وعودة الطائرة إلى الخرطوم.