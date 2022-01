“عنصرية دفينة بغطاء حرية التعبير”.. رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يستنكر تصريحات مرشحي الرئاسة

استنكر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي “العنصرية الدفينة” و”النقاشات الانتخابية التي تركز بشكل كبير على الإسلام”، ودعا المرشحين للانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان المقبل، إلى تجنب “الخلط المؤذي بالوحدة الوطنية”.

وقال موسوي إن “تحريف العقيدة الإسلامية والممارسات الدينية من قبل المتطرفين يدعونا نحن ومواطنونا إلى توَخّي اليقظة والسعي بحزم واستمرار من أجل حماية بعضنا”.

وشجب موسوي تمحور المناظرات الانتخابية حول الإسلام، وكأنه مصدر كل الصعوبات والعلل التي تواجهها فرنسا، معتبرًا أن ذلك “خطاب أصولي يخلق هوةً بين المواطنين وانقساما في البلاد”.

وذهب رئيس أعلى هيئة إسلامية في فرنسا إلى أن “البعض يجعل من محاربة التطرف بدعوى أن سببه الإسلام، غطاءً للتخلص من المسلمين في فرنسا”.

ورأى موسوي أن النقاشات والخلافات حول الإسلام تضاعفت، و”العنصرية الدفينة المخفية تحت غطاء حرية التعبير، تتزايد أكثر فأكثر”.

ودعا رئيس مجلس الديانة الإسلامية “الرجال والنساء الذين يطمحون إلى إدارة الشأن العام الفرنسي إلى الحرص على إكمال المسار بهدوء، وتجنب كل ما من شأنه إحداث البلبلة والخلط ومخاطر الوصم التي تضر بالوحدة والتماسك الوطنيين”.

ونبّه موسوي المرشحين -إلى جانب كل الموضوعات الأخرى التي تهم الفرنسيين- إلى الاهتمام بتطرف الهوية الذي يغذي أشكال الكراهية ضد مسلمي فرنسا.

وتعرف الحملة الانتخابية التي بدأت قبل أشهر تصريحات ضاربة في العنصرية، أبرزها للمرشح الفرنسي ذي الأصل الجزائري إريك زمور، الذي ذهب إلى منع اسم “محمد” إذا فاز بالرئاسة، معتبرا أن المهاجرين والمسلمين في فرنسا يحرفون هوية البلد، ودعا إلى الحدّ من استقبال المهاجرين.

Mon but : ramener la paix et la tranquillité aux Français. Pour en finir avec l’ensauvagement, j’arrêterai l’immigration et je rendrai la Justice plus dure et plus efficace.#4Vpic.twitter.com/WiwIFIiwPq

— Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 13, 2022