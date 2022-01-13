مقتل ضابطين إسرائيليين بنيران صديقة.. هذا ما جرى

قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطين قتلا خطأ على يد جندي، ليلة الخميس، في معسكر بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان “لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة، خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة”.

ونوّه البيان إلى أن سبب إطلاق النار المتبادل، هو خلل في التشخيص. وأضاف “تم إبلاغ عائلتَي الضابطين، ويتم التحقيق في ظروف الحادث”.

لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2022

وقال ضابط كبير، لم يكشف عن هويته لموقع (واللا) الإسرائيلي إن الضابطين القتيلين من “قيادة إحدى وحدات الكوماندوز النخبوية في الجيش الإسرائيلي”، وأضاف أن “الحديث يدور عن حدث قاسٍ جدا”.

وبحسب الضابط، فقد وقع الحادث بعد انتهاء يوم تدريبي في معسكر في منطقة النبي موسى (بغور الأردن)، حيث خرج الاثنان في دورية حول القاعدة العسكرية وخلال ذلك اشتبها في شخص، فشرعا في اعتقاله.

وأضاف “انتهى (الإجراء) بإطلاق نار في الهواء، لكن تبين أن ذلك الشخص هو مقاتل آخر يخدم معهما في نفس الوحدة، واعتقد أنهما يطلقان النار عليه، وبالتالي أطلق عليهما النار فقتلهما”.