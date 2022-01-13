بلومبرغ: الإمارات تراهن على تركيا لفتح أسواق جديدة لتجارتها مع العالم

قال موقع وكالة بلومبرغ الأمريكية إن الإمارات تسعى إلى مضاعفة حجم تجارتها مع تركيا مرتين أو 3 مرات، مستفيدة في ذلك من علاقاتها اللوجستية مع بقية العالم، فيما يعد أحدث علامة على دفء العلاقات بين الخصمين السابقين.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أن بلاده “تراهن على تركيا كدولة ستفتح لنا أسواقًا جديدة من خلال الخدمات اللوجستية، وعبر سلسلة التوريد الخاصة بها”.

وأضاف أن الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من استثمارات تركيا الضخمة في القطاع الصناعي والعمالة الماهرة والشبكة اللوجستية القائمة، خاصة مع أفريقيا.

كما تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات التجارية مع الهند وإسرائيل، وتتوقع الكشف عن صفقة مع إحداهما في الشهرين المقبلين، وفقًا للوزير.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الإمارات تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للأعمال والتمويل، لا سيما أنها تواجه منافسة إقليمية متزايدة من السعودية ذات الوزن الثقيل في المنطقة.

ففي العام الماضي، أعلنت الإمارات عن خطط لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات السريعة النمو في آسيا وأفريقيا، وجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

كما حددت الإمارات خططًا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لإطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة، والتي عُدّت أرفع زيارة لمسؤول إماراتي إلى تركيا منذ ما يقرب من عقد.

وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الإماراتية، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية مع تركيا خلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم (89.6 مليار دولار).

ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21% خلال العام 2020 لتصل إلى 32.7 مليار درهم (8.9 مليارات دولار)، مقارنة بما قيمته 26.8 مليار درهم (7.3 مليارات دولار) في 2019، بحسب التقرير نفسه.