السيسي للصحفيين الأجانب: امنحوني 50 مليار دولار سنويا وسأسمح للمصريين بالتظاهر (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إنه مستعد لتنظيم انتخابات كل عام في مصر.

وأضاف موجهًا حديثه للصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ “ولكن بشرط واحد أن تتحملوا أنتم التكلفة المادية للعملية الانتخابية”.

وتابع “مستعد أن أفعل ذلك كل عام بحضور كل المنظمات الدولية: الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات في اللجان، وإن قال المصريون: لا، سأتركهم وأرحل”.

وأكد السيسي استعداده الدائم لسماع الرأي الآخر، وقال إنه لا يستطيع محاسبة أي شخص على اعتقاده حتى لو كان خاطئًا، مضيفًا “لكن الخطورة تتمثل في إعلان هذا الاعتقاد الخاطئ للعوام، ما يترتب عليه أوضاع خاطئة”.

وأوضح السيسي أن مصر تحتاج تقريبًا من 20 إلى 30 مليار دولار سنويًا لتغطية نفقات المصريين، متسائلًا “هل من الطبيعي أن أستطيع جني هذه الأموال وتوفيرها والبلاد بها مظاهرات؟”، مشيرًا إلى أن ثورة يناير أثرت في السياحة، موجهًا سؤالًا للمراسلين الأجانب قائلًا “هل بعد كل هذا والأحداث التي تمر بها بعض الدول المحيطة بنا والمجاورة لنا وما زال هناك أحاديث عن “حرية تعبير تتم بهذه الطريقة؟“.

وتابع “إدوني 50 مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع (للتظاهر)”.

وقال السيسي إن حرية التعبير والرأي مكفولة، وإنه على استعداد تام لتقبل أي نقد حقيقي يكون سبيلًا لتقدم الدولة المصرية؛ وقال “أنا وزملائي في الحكومة معنيون، كأمناء على هذه الدولة، بأن نتقدم بها إلى الأمام وليس إلى الضياع والخراب والتدمير”.

ورداً على سؤال من إذاعة مونت كارلو الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر، قال السيسي إن الكثير من البيانات التي تصدر في الخارج تستند إلى معلومات غير دقيقة.

وشدد السيسي، على أن مصر دولة قانون، ولا تتخذ أي إجراء خارج إطار القانون، في ظل عدم التدخل في شؤون القضاء، مشيرًا إلى أن الدولة مستعدة دومًا لتنفيذ عمليات تصويب لأي إجراء خاطئ.

“لن تحبوا مصر أكثر منا”

وطالب السيسي من يدعي بوجود بيانات عن أعداد وقوائم الاختفاء القسري، أن يعطيها للدولة، وقال إنه جرى تشكيل لجنة لتقصي هذه الأمور خلال أول منتدى للشباب، وجرى إعلان النتائج، وتساءل مستنكرًا “هل تحبون شعبنا أكثر منا؟ وهل تخافون على بلادنا أكثر منا؟”.

كما شدد السيسي على أن الشعب يريد أن ينمو كبقية الشعوب، رافضًا أن يعرقله أو يعوقه أحد، مكررًا “لن يحب أحد شعب مصر أكثر منا، لكننا نحبه بطريقة صحيحة وليس بالضرورة أن نتحدث ونترك بلادنا تضيع وتكون متخلفة في كل شيء”.

وأكد السيسي أن بلاده تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة، مشددًا على إيمانه بحرية التعبير، مشيرًا إلى أنه حرص خلال السنوات الماضية على أن يكون حجم التواصل مع المصريين ضخمًا وفي كل مناسبة يتناول الموضوعات جميعها بمنتهى الشفافية.

وقال السيسي إن كل الأموال المتاحة في الموازنة المصرية تساوي 10% من المطلوب للإنفاق بشكل مناسب في دولة مثل مصر، إذ تحتاج الدولة إلى تريليون دولار في حين أن ذلك غير متاح.

وأضاف “أعطونا الفرصة أن نتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر، وفي النهاية لن تقدروا على مساعدتنا، سترسلون المبعوثين ليتحدثوا ويبحثوا عن حلول ويطالبوا بمنحنا أموالًا لسد الاحتياجات الأساسية وما إلى ذلك من الأمور”.