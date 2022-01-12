محكمة ألمانية توجه لائحة أتهام لمسؤول مخابرات سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

توقعت صحيفة الغارديان البريطانية أن تصدر المحكمة الإقليمية في بلدة كوبلنز بجنوب غرب ألمانيا حكماً ضد مسؤول سابق في المخابرات السورية متهم بالإشراف على مقتل 58 شخصاً وتعذيب آلاف آخرين.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا وجدت المحكمة أن أنوررسلان العقيد السابق الموالي للنظام السوري مذنب، باعتباره الجاني الرئيسي وليس مجرد مساعد في هذه الجرائم، فقد يواجه حكما بالسجن مدى الحياة، مع عدم وجود فرصة للإفراج المبكر حتى يقضي 15 عاما”.

وأوضحت الصحيفة أن أي حكم يضدر ضد رسلان، الذي انشق لاحقًا وفر من سوريا، يشكل لحظة رمزية للغاية للمعارضة السورية في المنفى. في حين يقول البعض إن الحكم الذي سيصدر من شأنه ي قد يثني المنشقين الآخرين عن التحدث علانية إلى السلطات.

ويتابع أنور رسلان البالغ من العمر58 عاما، بتهم منها جرائم ضد الإنسانية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي المشدد والقتل في الفرع 251، وهي وحدة استخبارات لها سجن خاص بها يُعرف أيضًا باسم “الخطيب” نسبة إلى الحي الذي يحمل اسمه في دمشق، حيث يُزعم أنه أشرف كضابط على تعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف شخص بين 29 أبريل/نيسان 2011 و7 سبتمبر/ أيلول 2012.

ويحاكم الضابط السابق بموجب المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمقاضاة الجرائم في دولة واحدة حتى لو حدثت في مكان آخر.

واستمع القاضي لأقوال ما يقرب من 50 شاهدًا نجوا من الفرع 251.

ووصف الكثير منهم كيف تعرض المعتقلون للضرب على أيدي الحراس بقبضات اليد والعصي والكابلات والأنابيب المعدنية، واحتُجزوا في زنازين محكمة الإغلاق.

وقال الموسيقي وسيم مقداد عندما ظهر أمام محكمة كوبلنز في أغسطس/آب 2020 “كانت دائمًا نفس الدورة. كانوا يعرفون بالضبط أين يضربونني لإحداث أقصى قدر من الألم “.

الموسقي السوري وسيم مقداد ،عقب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة يتحدث إلى الصحفيين في كوبلنز (أ ب)

وتذكر شاهد آخر، وهو عامل جنازة سابق في دمشق، أن المخابرات السورية جنّدته لنقل ضحاياها إلى مقابر جماعية خارج المدينة حيث كان يقوم بأربع رحلات في الأسبوع، وفي كل مرة تحمل ما يصل إلى 700 جثة.

وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مستقلة مقرها المملكة المتحدة، اعتقل أو أخفي ما لا يقل عن 130 ألف شخص قسريًا من قبل نظام بشار الأسد منذ مارس 2011.

وحاول محامو الدفاع عن رسلان رفض بعض الأدلة، بحجة أنه لم يتم تعذيب أي من الشهود بشكل مباشر من قبل المتهم نفسه.

وقال مسؤول المخابرات السابق في المحكمة إنه توقف عن الارتباط بالدولة السورية بعد 2011، وأنه بصفته سنيًا من منطقة الحولة لا يثق به جنرالات الأسد ومعظمهم من العلويين.

وأضاف أنه بعد انشقاقه هرب إلى الأردن في 2012. وفي 2014 مُنح حق اللجوء لأسباب إنسانية في ألمانيا، حيث قال إنه لم يحاول التستر على ماضيه.

وخلال المحاكمة، أدعى رسلان أنه بعد وصوله إلى ألمانيا عاش في خوف من انتقام النظام السوري واتصل بشرطة برلين في فبراير 2015 لأنه كان مقتنعًا بأنه ملاحق.

وقال ضابط الشرطة الذي استجوبه في ذلك الوقت لمحكمة كوبلنز إنه بينما كان خوف رسلان من الانتقام حقيقيًا، إلا أنها لم تعتبره تحت تهديد حقيقي في ألمانيا.