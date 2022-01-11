سياسة|مصر

900 يوم بلا محاكمة.. تمديد حبس الزميل هشام عبد العزيز المهدد بفقد البصر (فيديو)

يخضع هشام للحبس الاحتياطي منذ صيف عام 2019 (الجزيرة مباشر)
11/1/2022-|آخر تحديث: 11/1/202202:40 PM (مكة المكرمة)

جدّدت السلطات المصرية حبس الزميل هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر 45 يومًا أخرى من دون محاكمة رغم تجاوزه مدة الاعتقال الاحتياطي لتصل مدة حبسه إلى ما يزيد على 900 يوم رغم تردّي وضعه الصحي وتخوفات من فقده البصر.

وأشارت سميرة الطاهر -زوجة هشام- إلى تجديد حبسه على ذمة تحقيقات وهمية رغم أنه أكمل عامين من الحبس الاحتياطي في القضية 1956 التي تم تدويره فيها بعد أن تم إخلاء سبيله في القضية الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وتابعت في تغريدة عبر تويتر “هشام محبوس بشكل غير قانوني منذ يونيو (حزيران) 2019”.

وفي تغريدة أخرى قبل أيام كتبت “لما أسمع أنين طفلي بالليل وهو فاكر إني نايمة وأول ما أقرب منه يقفل عينيه بيحاول يوهمني أنه نايم، العيال كبرت والحزن جواها، الظلم دا آخرته إيه؟”.

وفي ليلة رأس السنة، عبّرت سميرة عن أملها أن يكون 2022 عام فرج وحرية لكل المعتقلين، وناشدت الجميع الدعاء لهشام راجية أن يخرج قريبًا من السجن ليتمكن من تلقي العلاج.

واعتقل الأمن المصري هشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة مباشر خلال زيارة عائلية لمصر في يونيو/حزيران 2019، وضمه إلى القضية رقم 1365 لعام 2018 أمن دولة، لتفرج عنه النيابة بعد ذلك إلا أن الأمن في مصر أعاد تدويره خلال حبسه في القضية رقم 1956 لعام 2019.

وتقول أسرة هشام عبد العزيز إنه أصيب بالمياه الزرقاء في عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين، مما يسبب إعتامًا في القرنية وعدم وضوح للرؤية، وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره.

لكن السلطات الأمنية في مصر تمنع عنه العلاج. ويعاني هشام أيضًا من تكلس في عظم الركاب في الأذن الوسطى مما يؤثر على قدرته على السمع.

وإلى جانب هشام، تعتقل السلطات المصرية كذلك 3 آخرين من صحفيي الجزيرة مباشر وهم: بهاء الدين إبراهيم وأحمد النجدي وربيع الشيخ، وقد اعتُقلوا خلال ذهابهم في إجازة اعتيادية إلى مصر خارج نطاق عملهم.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية -في بيان سابق- السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن هشام وزملائه المعتقلين.

ومنذ اعتقاله، دشن ناشطون وحقوقيون وإعلاميون عدة حملات إلكترونية مكثفة لتبيان معاناة هشام المحبوس لأكثر من عامين دون محاكمة والمهدد فعليًّا بفقدان نور عينيه في أي لحظة، مطالبين السلطات بالإفراج عنه قبل فوات الأوان.

المصدر : الجزيرة مباشر