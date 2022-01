فرنسا.. قذف نائب ماكرون بالطين وتهديد نواب بالقتل بسبب “جواز التلقيح” (فيديو)

رمى فرنسيون ستيفان كليرو، نائب رئيس الحزب الفرنسي الحاكم إيمانويل ماكرون، بالطين أمام باب منزله احتجاجا على فرض جواز التلقيح ضد فيروس كورونا.

ووضح أنه كان ينتظر المتظاهرين الذين كانوا في مسيرة احتجاجية مرت من أمام منزله في مقاطعة سان بيير وميكلون، حتى يتمكن من الحديث معهم.

وقال إنه سيتقدم بشكوى ضد المهاجمين، وإنه يتلقى تهديدات بالقتل يوميا، مشددا على ضرورة وضع حد لهذه المسألة.

وأضاف نائب ماكرون أن المحتجين قذفوه بالأعشاب البحرية من سيارة كانت محملة بها قرب منزله وبدأ المتظاهرون يرمونها في وجهه.

وأفاد كليرو بأنه تعرض لخطر الموت رفقة زوجته التي انضمت إليه أمام باب المنزل، إذ قذفهم أحد المحتجين بحجر كبير كاد يصيبهم.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ريتشارد فيران عن لقاء سيجمعه غدا الثلاثاء، بوزيري الداخلية جيرالد درمانين والعدل إريك دوبوند موريتي، للوقوف عند العنف ضد النواب بسبب جواز التلقيح، بعد أن تعرض عدد منهم للاعتداء.

واستنكر ماكرون الاعتداء “غير المقبول” على نائبه.

ومن المنتظر أن يناقش لقاء الغد الأحداث وينظر في ما وصلت إليه التحقيقات، وقد عبّرت يائيل براون بيفيه، رئيسة لجنة القوانين في المجلس عن خوفها من مواجهة تصاعد العنف.

وندد ماكرون في وقت سابق بـ”تصاعد العنف” ضد ممثلي الدولة والمسؤولين المنتخبين.

وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول، أحرق مجهولون سيارة نائب حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، باسكال بوا، فجرا داخل مرآب منزله.

وكتب الفاعلون على حائط المنزل “صوت بلا”، وعلّق قائلا إن “هذا النوع من أعمال الترهيب يأتي بنتائج عكسية تمامًا”.

وكان بوا تلقى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رسالة تهديد مصحوبة برصاصة هو و6 منتخبين آخرين صوتوا لصالح جواز التلقيح.

وبدورها اكتشفت نائبة الحزب كارول بورو بونرد في أواخر ديسمبر رسائل على حائط منزلها الخارجي تقول “صوتي بلا” و”أوقفوا الديكتاتورية”.

وقالت إنها تتلقى مئات الرسائل على بريدها الإلكتروني مفادها “سنقتلك” أو “سنقطع رأسك”، وإنها قدمت شكوى للسلطات المختصة واصفة ما يحدث بـ”الإرهاب”.

وبعد انتشار متحور أوميكرون في فرنسا، قدر وزير الصحة أوليفييه فيران أنه “من المحتمل جدا أن نتجاوز عتبة 100 ألف إصابة يوميا بحلول نهاية الشهر”، ولم يستبعد اللجوء لإقرار جرعة رابعة تكون ضرورية من أجل المصادقة على جواز التلقيح.

وخرج أكثر من 100 ألف مواطن لمناهضة خطط حكومة ماكرون بالحد من حقوق غير المطعمين وتحويل الجواز الصحي إلى جواز تطعيمي.

CRACKDOWN: Macron’s forces are now using tear gas and beating Yellow Vest protesters at anti-vaccine passport demonstration in Paris pic.twitter.com/1c9WSqKmWr

— Jack Posobiec 🍊 (@JackPosobiec) January 8, 2022