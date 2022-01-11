مصر.. الداعية المعتقل محمود شعبان يكشف في رسالة مسربة عن انتهاكات وتعذيب بحقه

قالت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية إن الداعية والأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور محمود شعبان يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل السجن في مصر للمطالبة بإطلاق سراحه.

وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الإثنين، أن شعبان تعرّض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله عام 2019، تضمنت “الإيذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفظع الألفاظ”.

وكشفت المنظمة عن رسالة مسربة قالت إنها تأكدت من صحتها، تضمنت معلومات “صادمة” منها ممارسة ضابط يُدعى “عصام الألفي” العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين، منها قوله لأحد السجناء “لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن عليّ” وفق البيان.

وطالبت المنظمة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن شعبان و”فتح تحقيق جدي وناجز عن شكاوى التعذيب المتكررة على أيدي ضباط قطاع الأمن الوطني والسجون والمباحث”.

ويتصدر اسم الدكتور محمود شعبان على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ أمس الأحد، بعد إعلان وفاة المذيع وائل الإبراشي، حيث أعاد ناشطون نشر تفاصيل الواقعة الشهيرة حين تسبب في سجن الداعية فور مغادرته استوديو برنامجه عام 2014، بعد “توريطه” في تصريحات تنتقد السلطة.

"ستحاسب بين يدي الله، وأنا خصمك أمام الله" كلمات الشيخ الأزهري محمود شعبان الأخيرة للمدعو #وائل_الإبراشي الذي كان يحرض على العلماء والدعاة وتسبب في اعتقال محمود شعبان وكان يسخر منه ويمنعه من الدفاع عن نفسه، وهذا كان ديدنه مع المصلحين مقابل مال حرام ملوث لن يغني عنه أمام الله pic.twitter.com/zLCJHQYLqA — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) January 9, 2022

وقضى محمود شعبان عامين في الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في مايو/أيار 2019.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت النيابة العامة إخلاء سبيله قبل أن تعيد -بعد أيام قليلة- التحقيق معه مرة ثانية وحبسه على ذمة قضية أخرى.

وترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين ومنظمات حقوقية بتعرّض المعتقلين للانتهاكات والتعذيب والإهمال الطبي، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل معهم يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.