أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة”.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد ، وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. #قناhttps://t.co/VovuAMIZcr pic.twitter.com/ueoxuUG6yh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 11, 2022

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قالت إن عبد اللهيان وصل الدوحة، فجر الثلاثاء، قادما من مسقط بعد زيارة لسلطنة عُمان استغرقت يوما واحدا.

وقال عبد اللهيان إنه سيتباحث مع أمير قطر ثم وزير الخارجية القطري “حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية”.

وأشار عبداللهيان إلى أن زيارته إلى عُمان وقطر “تأتي في إطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها حكومة بلاده”.

وأوضح أنه “سيتم خلال الزيارة بحث سبل تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري إلى جانب البحث في التطورات الإقليمية والدولية”.

كما اجتمع عبد اللهيان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الجانبين “استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية”.