حريق ضخم يأتي على مخيم للروهينغيا يقطنه مليون لاجئ (فيديو)

اندلع حريق في مخيم للاجئين الروهينغيين في جنوبي شرق بنغلاديش، الأحد، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفقًا لمسؤولين بنغاليين.

وقال شهود عيان إن ألسنة النيران أتت على مئات المنازل والأكواخ في منطقة يقطنها ما لا يقل عن مليون شخص فرّوا من القمع العسكري في ميانمار.

وعلى الرغم من عدم ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات، فإنه تم تسجيل خسائر مادية كبيرة وفق شهادات سكان المخيم.

وضرب الحريق المعسكر 16 في منطقة كوكس بازار الحدودية التي يقطنها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغيا، فرّ معظمهم من الحملة العسكرية الكبرى التي قادها الجيش في ميانمار عام 2017.

وقال محمد شمسود دوزا المسؤول في حكومة بنغلاديش المعنيّ بشؤون اللاجئين “إن عمال الطوارئ سيطروا على الحريق”، مضيفًا أنه لم يتم التوصل إلى سببه حتى الآن.

وقال أبو طاهر وهو لاجئ من الروهينغيا وأحد سكان المعسكر “كل شيء ضاع واختفى والكثير من سكان المخيم أصبحوا بلا منازل”.

ووقع حريق آخر في مركز علاج كوفيد -19 في مخيم آخر للاجئين في المنطقة، الأحد الماضي، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

واجتاح حريق مدمّر، في مارس/ آذار الماضي، أكبر مخيم للاجئين في العالم في كوكس بازار وأسفر عن مقتل 15 لاجئًا على الأقل وإحراق أكثر من 10 آلاف كوخ.