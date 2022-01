اعتقال مدير المخابرات الدنماركية للاشتباه في تسريب معلومات “سرية للغاية”.. إليك التفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية (دي أر)، اليوم الإثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات الأجنبية لارس فيندسن لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات “سرية للغاية”.

وكانت الشرطة الدنماركية اعتقلت 4 من موظفي المخابرات الحاليين والسابقين، الشهر الماضي، بتهم تسريب معلومات سرية للغاية.

وذكرت محطة (تي في 2) التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى أن فيندسن (57 عاما) كان من بين الأربعة الذين أُلقِي القبض عليهم، حيث كُشِف عن ذلك بعد أن رفعت المحكمة الجزئية في كوبنهاغن حظرا كان مفروضا على هويته بناء على طلبه.

وفيندسن هو الوحيد الذي لا يزال محتجزا على ذمة التحقيق.

وظهرت الأنباء عن اعتقال فيندسن في أعقاب جلسة استماع بإحدى المحاكم اليوم بعد رفع حظر النشر عن القضية.

وقال فيندسن للصحفيين خلال الجلسة التي سيقرر فيها القاضي أيضا ما إذا كان سيبقى رهن الحجز “أريد توجيه التهم إليّ، وسأدفع بأني غير مذنب. هذا محض جنون”.

