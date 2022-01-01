سوريا.. نزوح عشرات الأسر بعد قصف روسي لإدلب أودى بحياة مدنيين (فيديو)

نزحت عشرات الأسر من ريف إدلب الغربي (شمال سوريا) عقب مقتل 3 مدنيين وجرح 10 آخرين بقصف جوي نفذته طائرات حربية روسية، فجر اليوم السبت.

وأظهرت صور ومقاطع خاصّة بوكالة (سند) تلك الأسر وهي تحزم بقايا خيامها وأمتعتها للنزوح نحو مناطق أخرى.

نزوح بالتزامن مع قصف النظام السوري (الجزيرة)

وأكد الدفاع المدني السوري مقتل طفلين وامرأة وإصابة 10 آخرين، بينهم 6 أطفال خلال غارات استهدفت نازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.





بين خيام متهالكة وأمتعة بسيطة لنازحين فروا من الموت مراراً، كانت الطائرات الروسية تمارس طقوسها الإرهابية محتفلة بدخول عام جديد.

من المكان الذي استهدفته الغارات الروسية غربي #إدلب بعد منتصف الليل، 1 كانون الثاني 2022 ما أدى لمقتل طفلين وامرأة، وجرح 10 مدنيين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/0gJNwagkl9 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

وأفاد المرصد الجوي للمعارضة، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الروسي أقلع من قاعدة حميميم في اللاذقية وأغار على مناطق سكنية في الساعة 02:37 بالتوقيت المحلي.





لحظات انتشال متطوعي #الخوذ_البيضاء لأحد الأطفال الضحايا الذين قتلوا جراء الغارات الجوية الروسية التي استهدفت بعد منتصف الليل، 1 كانون الثاني 2022، منزلاً وخياماً لنازحين قرب جسر الشغور غربي #إدلب وأدت لمقتل طفلين وامرأة، وجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال، بينهم حالات حرجة. pic.twitter.com/WSClTXiS0R — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

الطائرات الروسية تحتفل على طريقتها بقدوم العام الجديد وتستهدف بعد منتصف الليل، 1 كانون الثاني 2022، منزلاً وخياماً لنازحين قرب جسر الشغور غربي #إدلب وتقتل طفلين وامرأة وتجرح 10 مدنيين بينهم 6 أطفال، بينهم حالات حرجة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/tOZ22NqIqc — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 1, 2022

ونقلت فرق الدفاع المدني الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وشنّ الطيران الحربي الروسي في الدقائق الأولى من العام الجديد غارات جوية عدة على مناطق في محيط مدينة إدلب وقرية كنصفرة.

كما قصفت قوات نظام بشارالأسد قرى كفر عمة، وكفر تعال، وبينين بريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي بأسلحة أرض-أرض.

وفي مايو/ أيار 2017 توصلت تركيا وروسيا وإيران إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ورغم ذلك واصل النظام السوري وحلفاؤه استهداف المنطقة.

نازحون يفرون من قصف نظام الأسد لريف إدلب (الجزيرة)