جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صاروخين صوب منطقة البحر المتوسط، اليوم السبت، انفجرا قبالة ساحل تل أبيب.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على تويتر “في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض”.

وقالت الشرطة إن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

ولم تعلن أي من فصائل المقاومة في غزة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، ويخيّم الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة -إلى حد كبير- منذ عدوان استمر 11 يومًا في مايو/أيار الماضي.

ويوم الأربعاء، أدى إطلاق نار من غزة إلى إصابة مدني إسرائيلي، أعقبه إطلاق جيش الاحتلال قذائف مدفعية تسببت في إصابة 3 فلسطينيين.

#عاجل في وقت سابق هذا الصباح تم رصد اطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقًا للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل انذارات أو أعمال اعتراض pic.twitter.com/1BI7Rg87pv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 1, 2022

تدريبات عسكرية

واختتمت الأجنحة العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء الماضي، مناورة عسكرية أطلقت عليها “الركن الشديد 2”.

وانطلقت تدريبات عسكرية على مستوى القطاع، الأحد الماضي، للغرفة المشتركة (تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح) تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

ويُعد هذا التدريب المشترك الأول من نوعه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وفي 12 مايو الماضي وجهت كتائب القسّام ضربة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وبئر السبع وسط وجنوب إسرائيل، بأكثر من 210 صواريخ، مستخدمة فيها للمرة الأولى صواريخ من طراز SH85، كما وجهت سرايا القدس ضربة بـ100 صاروخ، صوب تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.

وأطلقت القسّام صاروخًا بمدى يتجاوز 250 كيلومترا وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون جنوب إسرائيل، ردًّا على اغتيال عدد من قادتها.

وخلال العدوان الأخير على غزة، أطلقت فصائل المقاومة أكثر من 4 آلاف صاروخ تجاه مدن جنوب ووسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليًّا وإصابة نحو 330 آخرين، وفق مصادر إسرائيلية.

كما قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية وصواريخ الطائرات مئات المنازل والأبراج السكنية والمنشآت الحيوية في القطاع، مما أدى إلى استشهاد أسر بكاملها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير بلغ عددهم 253 شهيدًا بينهم 66 طفلًا و39 امرأة و17 مسنًّا، بجانب 1948 فلسطينيًّا بينهم 610 أطفال.