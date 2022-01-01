البرهان يتعهد بانتخابات حرة وعدم الانزلاق إلى الفوضى (فيديو)

تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وحماية بلاده من الانزلاق إلى الفوضى والخراب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال البلاد، الجمعة، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وقال البرهان “نجدد تأكيدنا على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والعمل الجاد للحفاظ على نجاح الفترة الانتقالية واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام”.

كما تعهد بـ”بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد (يوليو/تموز 2023) يفوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد”.

ودعا البرهان إلى التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء، وقال “التنازع حول السلطة وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل”.

كلمة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الذكرى 66 لاستقلال البلاد https://t.co/6xipbJFgOi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2021

مظاهرات حاشدة

وتأتي كلمة البرهان بالتزامن مع اندلاع مظاهرات حاشدة في الخرطوم وولايات عدة، للتنديد بالاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بحكم مدني.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن عدد القتلى جراء قمع الشرطة للاحتجاجات التي جرت في البلاد خلال اليومين الماضيين ضد الحكم العسكري ارتفع إلى 5 الجمعة.

ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت مع توجه المحتجين في الخرطوم ومدينتَي أم درمان وبحري المجاورتين باتجاه القصر الرئاسي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه منزعج من التقارير الواردة عن استخدام القوة المميتة، وإن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إنه “منزعج للغاية” لسقوط قتلى.

مسيرة إلى القصر الرئاسي خلال مظاهرة للمطالبة بالحكم المدني في الخرطوم (الأناضول)

استقالة مسؤول بوزارة الصحة

وفي الأثناء، تقدّم وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم باستقالته، احتجاجًا على اقتحام المستشفيات وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليها “وضرب الكوادر الطبية من قبل القوات الأمنية خلال المظاهرات”.

وقال وكيل وزارة الصحة المستقيل -في بيان له- إنه يجد نفسه مضطرًا لتقديم استقالته بعد تعيينه من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف المسؤول السوداني أن ازدياد التوتر السياسي أثّر على الوزارة وشركائها، وأدى إلى توقف تمويل البرامج دون وجود بارقة أمل للحل، حسب تعبيره.

وأشار إبراهيم إلى تأخر تشكيل مجلس الوزراء الذي تسبب في غياب الدعم لقضايا وزارة الصحة. ويُعد منصب الوكيل الأرفع في الوزارة بعد تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان تتضمن إعلان حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقالييْن، وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما عدّته قوى سياسية ومدنية “انقلابًا عسكريًّا” مقابل نفي من الجيش.

ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقًا سياسيًّا يتضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيلَ حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية) وإطلاقَ سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّدَ الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكنّ قوى سياسية ومدنية سودانية تعدّ هذا الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب” متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.