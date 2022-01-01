الأسير أبو هواش في حالة حرجة.. عائلته تحذر من خطورة وضعه وفصائل المقاومة الفلسطينية ترفع حالة التأهب

يواصل ناشطون على منصات التواصل الفلسطينية والعربية تضامنهم مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع حالة التأهب العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الإفراج عن الأسير أبو هواش مع تدهور حالته الصحية.

وقالت المصادر ذاتها إن كتائب “أبو علي مصطفى” -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أعلنت الاستنفار في صفوف أفرادها بعد التطورات الأخيرة بشأن الوضع الصحي للأسير أبو هواش.

#عاجل| كتيبة جنين: نعلن النفير العام في صفوف مقاتلينا امتثالًا لتصريحات القائد النخالة حول وضع الأسير هشام أبو هواش وسنذيق العدو الويلات. — عاجل – قناة فلسطين اليوم (@paltoday_tv) January 1, 2022

Children of Hisham Abu Hawash meet their father for the first time after 134 days of hunger strike… #Palestine pic.twitter.com/HAc5GCK7YZ — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) December 28, 2021

وأفاد عماد أبو هواش شقيق الأسير في منشور عبر فيسبوك أن شقيقه لا يستفيق نهائياً إلا لشرب الماء ثم يعود للنوم، مضيفًا “هذه بداية الدخول في الغيبوبة”.

#عاجل| عماد أبو هواش شقيق الأسير لقناة فلسطين اليوم: بتنا لا نستطيع أن نسمح لأبناء شقيقي هشام برؤيته جراء الوضع المؤسف الذي يمر به. — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) January 1, 2022

#عاجل| عماد أبو هواش شقيق الأسير لقناة فلسطين اليوم: بتنا لا نستطيع أن نسمح لأبناء شقيقي هشام برؤيته جراء الوضع المؤسف الذي يمر به. — عاجل – قناة فلسطين اليوم (@paltoday_tv) January 1, 2022

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن أبو هواش يواجه الموت في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، وهناك صعوبة كبيرة في إيقاظه، منذ فجر هذا اليوم حتّى الساعة، إذ تضطر عائلته لإيقاظه لشرب الماء.

وأضاف في بيان له أن سلطات الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ أخيه مع استمرارها في التعنت ورفض الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، مطالباً جميع جهات الاختصاص على اختلاف مستوياتها بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وصعّد ناشطو منصات التواصل من حملة التضامن مع الأسير بالتغريد عبر عدد من الأوسمة، مستنكرين الصمت الدولي والحقوقي تجاه قضيته.

ارفعوا الرايات الصفراء او الخضراء او الحمراء كله مهم! لكن الاهم هو ان لا تنسوا رفع راية الحرية وصوت الاسرى! هشام ابو هواش! بحاجة لكل نفس ولكل شخص! فلسطيني او عربي.. #الحرية_لهشام_أبو_هواش #FreeHisham pic.twitter.com/GTBHG79lEE — Sari Sabatin (@srisabatin) January 1, 2022

لمتى حيضل هالسكوت،لمتى بدنا نضل شاهدين على تعذيب الأسرى وموتهم بشكل بطيء

وين الكبار والمسؤولين عن الضغط على أهم قضية فلسطينية،ولة بيضغطوا عاللي بدهم اياه..شو في أهم من الأسرى لحتى يتناقشوا بأمورهم

من الساعة ٣ الفجر،هشام أبو هواش لا يستفيق نهائيا#الحرية_لهشام_أبو_هواش pic.twitter.com/HBLLkjAxJG — حلا (@halakhalayleh) January 1, 2022

Palestinian prisoner Hisham Abu Hawwash is on his 135th day of hunger strike protesting his illegal detention in Israeli prisons without trial or charge#هشام_أبو_هواش pic.twitter.com/FgIAAzAKMb pic.twitter.com/cA4ZDWOpjn — Asmaa Mohamed (@AsMaAMo04589407) January 1, 2022

أي إرادة هذه التي تمتلكون؟! وأي روح ثورية لديكم؟! الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام #هشام_أبو_هواش مدرسة صمود أخرى في #فلسطين.

الأسرى الفلسطينيون لا يملون الجهاد والمقاومة، حتى مع شربة الماء. pic.twitter.com/qXM8UeNyk6 — khalil nasrallah (@khalilnasrallah) January 1, 2022