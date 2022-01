الأسير أبو هواش في حالة حرجة.. عائلته تحذر من خطورة وضعه وفصائل المقاومة الفلسطينية ترفع حالة التأهب

يواصل ناشطون على منصات التواصل الفلسطينية والعربية تضامنهم مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع حالة التأهب العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الإفراج عن الأسير أبو هواش مع تدهور حالته الصحية.

وقالت المصادر ذاتها إن كتائب “أبو علي مصطفى” -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أعلنت الاستنفار في صفوف أفرادها بعد التطورات الأخيرة بشأن الوضع الصحي للأسير أبو هواش.

Children of Hisham Abu Hawash meet their father for the first time after 134 days of hunger strike… #Palestine pic.twitter.com/HAc5GCK7YZ

وأفاد عماد أبو هواش شقيق الأسير في منشور عبر فيسبوك أن شقيقه لا يستفيق نهائياً إلا لشرب الماء ثم يعود للنوم، مضيفًا “هذه بداية الدخول في الغيبوبة”.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن أبو هواش يواجه الموت في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، وهناك صعوبة كبيرة في إيقاظه، منذ فجر هذا اليوم حتّى الساعة، إذ تضطر عائلته لإيقاظه لشرب الماء.

وأضاف في بيان له أن سلطات الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ أخيه مع استمرارها في التعنت ورفض الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، مطالباً جميع جهات الاختصاص على اختلاف مستوياتها بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وصعّد ناشطو منصات التواصل من حملة التضامن مع الأسير بالتغريد عبر عدد من الأوسمة، مستنكرين الصمت الدولي والحقوقي تجاه قضيته.

Palestinian prisoner Hisham Abu Hawwash is on his 135th day of hunger strike protesting his illegal detention in Israeli prisons without trial or charge#هشام_أبو_هواش pic.twitter.com/FgIAAzAKMb pic.twitter.com/cA4ZDWOpjn

— Asmaa Mohamed (@AsMaAMo04589407) January 1, 2022