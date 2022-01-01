سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأسير أبو هواش في حالة حرجة.. عائلته تحذر من خطورة وضعه وفصائل المقاومة الفلسطينية ترفع حالة التأهب

الأسير المضرب هشام أبو هواش
الأسير المضرب هشام أبو هواش (مواقع التواصل)
1/1/2022

يواصل ناشطون على منصات التواصل الفلسطينية والعربية تضامنهم مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يومًا، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رفع حالة التأهب العسكرية في صفوف مجاهديها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الإفراج عن الأسير أبو هواش مع تدهور حالته الصحية.

وقالت المصادر ذاتها إن كتائب “أبو علي مصطفى” -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أعلنت الاستنفار في صفوف أفرادها بعد التطورات الأخيرة بشأن الوضع الصحي للأسير أبو هواش.

وأفاد عماد أبو هواش شقيق الأسير في منشور عبر فيسبوك أن شقيقه لا يستفيق نهائياً إلا لشرب الماء ثم يعود للنوم، مضيفًا “هذه بداية الدخول في الغيبوبة”.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن أبو هواش يواجه الموت في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، وهناك صعوبة كبيرة في إيقاظه، منذ فجر هذا اليوم حتّى الساعة، إذ تضطر عائلته لإيقاظه لشرب الماء.

وأضاف في بيان له أن سلطات الاحتلال تنفّذ جريمة بحقّ أخيه مع استمرارها في التعنت ورفض الاستجابة لمطلبه والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ التعسفيّ، مطالباً جميع جهات الاختصاص على اختلاف مستوياتها بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

وصعّد ناشطو منصات التواصل من حملة التضامن مع الأسير بالتغريد عبر عدد من الأوسمة، مستنكرين الصمت الدولي والحقوقي تجاه قضيته.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل