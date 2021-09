قوة أمريكية جديدة مسيّرة عن بعد “للردع” في الخليج

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، أمس الخميس، أنه أطلق قوة جديدة تستخدم الطائرات المسيرة وغيرها من الوسائل التي لا تحتاج إلى عنصر بشري بهدف تعزيز “الردع” في منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم الأسطول تيم هوكينز لوكالة فرانس برس إنها “قوة عمل مكرسة لدمج سريع للأنظمة غير المأهولة (المسيّرة عن بعد) والذكاء الاصطناعي مع العمليات البحرية في منطقة الأسطول الخامس”.

وأضاف “عندما نتحدث عن تكامل أنظمة جديدة غير مأهولة، فإننا نتحدث عن أنظمة يمكن استخدامها تحت الماء، وعلى الماء وفوقه”، في إشارة إلى طائرات مسيّرة ووسائل أخرى يمكن التحكم بها عن بعد.

NAVCENT established Task Force 59 to rapidly integrate unmanned systems and artificial intelligence with maritime operations in the 5th Fleet area of operations.

TF 59 is the first U.S. Navy task force of its kind.

Read More: https://t.co/wvmOv4wYHa

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 9, 2021