سيناتور أمريكي: محاولة القضاء على الإرهاب عبر الاحتلال محض هراء (فيديو)

اعتبر كريس ميرفي -رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للشرق الأدنى وجنوب آسيا- القول إن الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب هي الاحتلال الأمريكي الخارجي عسكريا “محض هراء”، مضيفا أنه يرفض هذه الفكرة.

وتابع في حوار، أمس الأربعاء، مع المذيعة كريستيان أمانبور عبر قناة (سي إن إن): “في دول البحر الأبيض المتوسط، الناس قلقون بشأن ما إذا كان الانسحاب من أفغانستان يشير إلى انسحاب أمريكي أوسع من العالم. كانت حجتي هي عكس ذلك تماما. إنه يسمح لمؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع بالاستثمار في معارك أخرى يمكن الفوز بها”.

“This idea that the only way you defeat terrorism is with U.S. military occupations abroad is nonsense. And I reject it,” says @ChrisMurphyCT. “By getting out of Afghanistan we're going to be a much stronger partner for peace and democracy throughout other parts of the world.” pic.twitter.com/2QdhBL5X10 — Christiane Amanpour (@camanpour) September 8, 2021

وناقش ميرفي -الذي التقى بالرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي- قدرة الولايات المتحدة على أن تكون شريكًا أفضل بعد الانسحاب من أفغانستان.

وقال في حواره مع كريستيان إن “تونس هي ديمقراطية مبكرة تمر بأزمة صغيرة اليوم”.

وأضاف “عندما يكون نصف وزارتي الدفاع والخارجية مرتبطين بالعراق وأفغانستان، فهذا لا يمنحنا الكثير من الموارد للمساعدة في بناء ديمقراطية فاعلة في مكان مثل تونس”.

وتابع “لذا فإن حجتي هي أنه من خلال الخروج من أفغانستان، سنكون شريكا أقوى بكثير من أجل السلام والديمقراطية في أنحاء أخرى من العالم”.

وبدأت الولايات المتحدة حربها على “الإرهاب” من أفغانستان بعد أقل من شهر على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، إذ أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش غزو أفغانستان بدعم من تحالف دولي للقضاء على تنظيم “القاعدة” وإلقاء القبض على بن لادن.

وانسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان بعد “اتفاق سلام” أبرم، في فبراير/شباط 2020، بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان، دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو/أيار2020 ثم أرجئ هذا الموعد إلى 31 أغسطس/آب الماضي.