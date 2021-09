سيناتور أمريكي: محاولة القضاء على الإرهاب عبر الاحتلال محض هراء (فيديو)

اعتبر كريس ميرفي -رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي للشرق الأدنى وجنوب آسيا- القول إن الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب هي الاحتلال الأمريكي الخارجي عسكريا “محض هراء”، مضيفا أنه يرفض هذه الفكرة.

وتابع في حوار، أمس الأربعاء، مع المذيعة كريستيان أمانبور عبر قناة (سي إن إن): “في دول البحر الأبيض المتوسط، الناس قلقون بشأن ما إذا كان الانسحاب من أفغانستان يشير إلى انسحاب أمريكي أوسع من العالم. كانت حجتي هي عكس ذلك تماما. إنه يسمح لمؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع بالاستثمار في معارك أخرى يمكن الفوز بها”.

“This idea that the only way you defeat terrorism is with U.S. military occupations abroad is nonsense. And I reject it,” says @ChrisMurphyCT. “By getting out of Afghanistan we're going to be a much stronger partner for peace and democracy throughout other parts of the world.” pic.twitter.com/2QdhBL5X10

— Christiane Amanpour (@camanpour) September 8, 2021