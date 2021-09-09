حماس تدعو لـ”جمعة غضب” ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إلى اعتبار غد الجمعة “يوم غضب” في وجه الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لانتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

وقالت الحركة في بيان “في ظل الهجمة المسعورة ضد أسرانا البواسل التي ينفذها الاحتلال، ندعو جماهير شعبنا لجعل يوم الجمعة يوم غضب فلسطيني في وجه غطرسة الاحتلال وعدوانه على الأسرى”.

ودعت حماس إلى “التوجه نحو نقاط التماس والاشتباك مع جيش العدو ردا على عدوانه على الأسرى”.

وأضافت “أسرانا في السجون ليسوا وحدهم، وشعبنا البطل ومقاومته مستعدون لتقديم التضحيات وخوض المعارك من أجل حرية الأسرى”.

ولفتت إلى أن “الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة نضالية تاريخية عنوانها الدفاع عن ثوابت الشعب في المسرى والأسرى”.

وتابعت “هذه المعارك سنخوضها مجتمعين ضد العدو الغاشم”.

ولليوم الثالث على التوالي تفرض إسرائيل إجراءات عقابية بحق الأسرى بينها اقتحام السجون والتنكيل وضرب الأسرى ونقلهم لسجون أخرى.

وأطلقت مؤسسات فلسطينية، اليوم الخميس، نداء عاجلا للأمم المتحدة والبعثات الدولية العاملة في فلسطين لتوفير الحماية للأسرى في السجون الإسرائيلية.

يأتي ذلك عقب نجاح 6 أسرى فلسطينيين، الإثنين الماضي، في انتزاع حريتهم من سجن (جلبوع) شديد التحصين شمالي إسرائيل مستخدمين نفقا حفروه من داخل زنزانتهم إلى خارج السجن.

استعراض عسكري

من ناحية أخرى، نظمت (سرايا القدس) الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، اليوم الخميس، عرضا عسكريا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وجاب مئات من عناصر سرايا القدس شوارع مدينة دير البلح وسط قطاع غزة حاملين الأسلحة.

كما رفع مقاتلو السرايا صورا للأسرى الستة الذين فروا من السجن ولافتات مكتوب عليها “الحرية للأسرى”.

والثلاثاء الماضي، قالت (سرايا القدس) إنها لن تسمح بالمطلق باستمرار العدوان الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين.

وقالت السرايا في بيان “إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم”.

وأضافت “نقول للعدو إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة”.

وقفة في جنين

كما نظم أهالي مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة وقفة داعمة للأسرى الفلسطينيين.

وأعرب سكان المخيم عن دعمهم للأسرى الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، واحتفوا بالأسرى الذين فروا من السجن الإسرائيلي وجميعهم من سكان المخيم.