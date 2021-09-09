تضامن عربي واستنفار شعبي واسع مع “انتفاضة الأسرى”.. وإسرائيل تصيب عشرات الفلسطينيين بالضفة

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة خلال مسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “تعاملت طواقمنا مع 100 إصابة في نابلس بمنطقتي حوارة وبيتا شمالي الضفة”.

وذكرت الجمعية أن إحدى الإصابات كانت بالرصاص الحي و9 إصابات بالرصاص المطاطي وحالة سقوط على الأرض و89 إصابة بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع.

Emergency medical teams of @PalestineRCS keep providing assistance to the injured as the confrontations in the Palestinian Occupied Territory continue.@IFRC calls for safe access for all the Red Crescent personnel and ambulances to help those in need. pic.twitter.com/o1IRFMeVCV — IFRC Middle East and North Africa (@IFRC_MENA) August 31, 2021

وشهدت أغلب مدن الضفة الغربية، مساء الأربعاء، وقفات ومسيرات تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تحول بعضها إلى مواجهات على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

وأشعل أسرى فلسطينيون النار في زنازينهم بسجني النقب ورامون، الأربعاء، ردا على إجراءات عقابية تمارسها سلطات السجون الإسرائيلية بحقهم منذ فرار 6 أسرى من سجن جلبوع الإثنين عبر نفق حفروه.

وتركزت المواجهات، مساء الأربعاء، على حاجز حوارة جنوب نابلس وبيت إيل شرق رام الله، وبيت لحم والخليل.

الضفة تنتفض اسنادا للاسرى في سجون الإحتلال ✌🇵🇸#انتفاضة_الأسرى pic.twitter.com/1vsyKAM2nu — أمل عصام (@amaleesaam) September 8, 2021

واستخدم جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين، في حين أشعل المتظاهرون إطارات سيارات ورشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

تضامن

وشهدت منصات التواصل العربية تضامنا واستنفارا شعبيا واسعا مع انتفاضة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مدينة جنين عطا أبو رميلة “لن نسمح للاحتلال أن يقتل هذه الفرحة (هروب الأسرى)، الاحتلال يداهم قلاع الأسرى (السجون) ويحاول الانتقام من أسرانا الأبطال في كل السجون”.

وأضاف أبو رملية أن قيادة الأسرى قررت أن أي اقتحام لأي قلعة من قلاع الأسر سيتم (بعده) حرق كل السجون، وذلك خلال مشاركته في مسيرة تضامنية مع الأسرى.

الاحتلال ان لم يفهم هذه الرسالة، فنحن لنا رد قادم، والوقائع هي التي ستتحدث وليس الكلام – عطا أبو رميلة أمين سر حركة "فتح" في جنين #نفق_الحرية #جلبوع pic.twitter.com/hGw1IVQLN1 — yusuf alzuraii (@abojadzu) September 8, 2021

وتابع “نحن الشعب الفلسطيني سنحرق الأرض تحت أقدام الصهاينة في كل فلسطين، وستنطلق انتفاضة الأسرى من تحت أقدام هذا الاحتلال”.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان أنه بعد هروب الأسرى أقدمت سلطات الاحتلال على فرض جملة من الإجراءات تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش.

وأضاف البيان “وأيضا إغلاق المرافق كالمغسلة وحرمانهم من (الكانتين/متجر) والتهديد بفرض المزيد من الإجراءات”.

وينتمي 5 من الأسرى الفارين لحركة الجهاد أما السادس فهو عضو بحركة فتح، وجميعهم من منطقة جنين.