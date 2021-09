تضامن عربي واستنفار شعبي واسع مع “انتفاضة الأسرى”.. وإسرائيل تصيب عشرات الفلسطينيين بالضفة

أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة خلال مسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان “تعاملت طواقمنا مع 100 إصابة في نابلس بمنطقتي حوارة وبيتا شمالي الضفة”.

وذكرت الجمعية أن إحدى الإصابات كانت بالرصاص الحي و9 إصابات بالرصاص المطاطي وحالة سقوط على الأرض و89 إصابة بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع.

Emergency medical teams of @PalestineRCS keep providing assistance to the injured as the confrontations in the Palestinian Occupied Territory continue.@IFRC calls for safe access for all the Red Crescent personnel and ambulances to help those in need. pic.twitter.com/o1IRFMeVCV

