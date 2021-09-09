انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة

الأسيرة المحررة أنهار الديك تضع مولودها واحتفاء على مواقع التواصل

الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار الديك مع مولودها علاء (نادي الأسير الفلسطيني) (فيسبوك)
الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار الديك مع مولودها علاء (نادي الأسير الفلسطيني) (فيسبوك)
9/9/2021-|آخر تحديث: 9/9/202109:01 PM (مكة المكرمة)

احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمولود الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار الديك التي وضعت مولودها بعد خروجها من سجن الاحتلال في أعقاب حملة تضامنية كبرى.

وقال ناشطون إن الطفل ولد حرا رغم أنف الاحتلال، وتداول بعضهم صورا ومقاطع فيديو للأسيرة وطفلها الذي أسمته “علاء”.

ونشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو للأسيرة أنهار الديك توجه فيه رسالة للأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع الفلسطيني عبر نفق حفروا من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وقالت أنهار في المقطع المصور “لقد استقبلوا العالم أجمع ببطولتهم وحريتهم”.

وكذلك كان للأسيرات بصمة في هذه الفرحة، إذ أعدت الأسيرات لعبة قماش للطفل خلال وجود والدته داخل السجن، لتكون ذكرى منهن له.

واعتبر مغردون أن “علاء” طفل الأسيرة هو أصغر مقاوم في فلسطين بعد أن كان سبباً في إنقاذ والدته من موت حتمي وأسر طويل وأبى إلا أن يكون حراً، فكان وجوده في أحشائها مشجعاً لانطلاق حملات عالمية من أجل الضغط للإفراج عنها.

وما زالت الأسيرة أنهار تخضع للإقامة الجبرية التي فرضتها محكمة الاحتلال كشرط للإفراج عنها، إضافة لكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل (12500 دولار).

وكانت الأسيرة الديك (26 عامًا) قد اعتقلت، في 8 مارس/آذار الماضي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وسُجنت في ظروف قاسية من دون مراعاة حالتها الصحية حتى أطلق سراحها مطلع الشهر الجاري بعد حملة تضامن واسعة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

أنهار الديك تروي أصعب اللحظات داخل سجون الاحتلال وتوجه صرخة للعالم بشأن الأسيرات (فيديو)

وجهت الأسيرة المحررة الحامل أنهار الديك رسالة إلى أحرار العالم طالبت فيها بالتدخل فورًا لإنقاذ الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وجميع الأسرى، وكشفت عن المآسي والمعاناة التي يواجهونها خلف القضبان.

4/9/2021
المزيد من سياسة

هل تعد أفغانستان أسوأ فشل لبريطانيا منذ أزمة السويس؟ مؤرخة بريطانية تجيب

جندي بريطاني لدى وصوله إلى أفغانستان في أغسطس الماضي (رويترز)

فلسطينيون يضللون شرطة الاحتلال أثناء بحثها عن الأسرى الفارين (فيديو)

(الجزيرة)

“معجزة في سجن جلبوع”.. كيف يحفر الأسرى الأنفاق؟

سجن جلبوع (رويترز)

بعد خسارة 90% من مقاعده.. قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي: يجب الاعتراف بالهزيمة

القيادي في حزب العدالة والتنمية لحسن العمراني (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

5 أخطاء ترتكبها المرأة بعد غسل الشعر

أخطاء بعد الاستحمام تسبب تكسر الشعر وتقصف نهاياته

دبلوماسي أفغاني يحلل لـ”الجزيرة مباشر” نظرة طالبان للمجتمع الدولي (فيديو)

رئيس المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادر يتوسط قادة الحركة (رويترز)
مقالات

نتائج انتخابات المغرب: انهيار “المشروع السياسي” للإخوان!

كيف تورط حزب العدالة والتنمية في التطبيع؟

وسط قلق دولي.. مظاهرة للنساء في أفغانستان دعما لحكومة طالبان الجديدة (فيديو)

مظاهرات لنساء يدعمن حركة طالبان (Anadolu)