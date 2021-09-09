الأسيرة المحررة أنهار الديك تضع مولودها واحتفاء على مواقع التواصل

احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمولود الأسيرة الفلسطينية المحررة أنهار الديك التي وضعت مولودها بعد خروجها من سجن الاحتلال في أعقاب حملة تضامنية كبرى.

وقال ناشطون إن الطفل ولد حرا رغم أنف الاحتلال، وتداول بعضهم صورا ومقاطع فيديو للأسيرة وطفلها الذي أسمته “علاء”.

ونشرت منصات فلسطينية مقطع فيديو للأسيرة أنهار الديك توجه فيه رسالة للأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع الفلسطيني عبر نفق حفروا من زنزانتهم إلى خارج السجن.

وقالت أنهار في المقطع المصور “لقد استقبلوا العالم أجمع ببطولتهم وحريتهم”.

وكذلك كان للأسيرات بصمة في هذه الفرحة، إذ أعدت الأسيرات لعبة قماش للطفل خلال وجود والدته داخل السجن، لتكون ذكرى منهن له.

واعتبر مغردون أن “علاء” طفل الأسيرة هو أصغر مقاوم في فلسطين بعد أن كان سبباً في إنقاذ والدته من موت حتمي وأسر طويل وأبى إلا أن يكون حراً، فكان وجوده في أحشائها مشجعاً لانطلاق حملات عالمية من أجل الضغط للإفراج عنها.

وما زالت الأسيرة أنهار تخضع للإقامة الجبرية التي فرضتها محكمة الاحتلال كشرط للإفراج عنها، إضافة لكفالة مالية مدفوعة قيمتها 40 ألف شيكل (12500 دولار).

وكانت الأسيرة الديك (26 عامًا) قد اعتقلت، في 8 مارس/آذار الماضي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وسُجنت في ظروف قاسية من دون مراعاة حالتها الصحية حتى أطلق سراحها مطلع الشهر الجاري بعد حملة تضامن واسعة.

شاهد| أنهار الديك تعانق الحرية وتضع مولودها "علاء" حراً بعد أيام من الإفراج عنها من سجون الاحتلال. تصوير: معتصم سقف الحيط pic.twitter.com/pCSmvihfCH — شبكة قدس | الأسرى (@asranews) September 9, 2021

شاهد| هدية الأسيرات لمولود الأسيرة المحررة أنهار الديك. تصوير: معتصم سقف الحيط#فلسطين pic.twitter.com/ykoJ4eSnWT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2021

صور: المحررة #أنهاء_الديك تضع مولودها "علاءْ" بعملية قيصرية بعد أيام من تحررها عقب ضغط شعبي واسع أجبر الاحتلال للإفراج عنها. تصوير : حذيفة سرور pic.twitter.com/RAZH0WSKzd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 9, 2021

هذا المولود الصغير مقاوم من نوع خاص

قاوم مع أمه الأسر والسجّان

وأبى أن يخرج إلى النور إلا في النور رغمًا عن قوات الاحتلال التي كانت تعتقل والدته #أنهار_الديك

إرادة كالجبال بل أقوى #أنهار_الديك_حرة pic.twitter.com/GGeNGUopWd — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) September 9, 2021

مليوووووووون مبارك.. علاء يرى النور في حضن أمه الأسيرة المحررة #أنهار_الديك التي تخضع للإقامة الجبرية من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني بعد الافراج عنها من سجونها. pic.twitter.com/YHtV12hql8 — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) September 9, 2021

عاش تجربة الأسر في سجون الاحتلال وهو جنين في بطن أمه

علاء طفل المحررة #انهار_الديك الذي وضعته اليوم بعد أيام من تحررها من السجن

الف مبارك 🌹🌹 pic.twitter.com/ThGcAltTDY — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) September 9, 2021

مبارك للأسيرة المحررة أنهار الديك وضع مولودها علاء، ظهر اليوم.

حينما أراد الإحتلال ولادتها في سجونه الغاشمة، وأراد شعبنا الفلسطيني ولادتها حرة بين أهلها؛ انتصرت إرادة شعبنا.#فلسطين — صالح أبو عزة (@saleh_abu_izzah) September 9, 2021

#صورة |"علاء".. طفل المحررة أنهار الديك ، هذا هو انتصار الحياة والروح والجسد ..

مبارك أنهار والحرية لشعبنا داخل وخارج السجون الإسرائيلية..#فلسطين#الاسري_في_خطر pic.twitter.com/mwjtFoVEzn — الصحفي هاني الشاعر 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@JOURHANIALSHAER) September 9, 2021

#صورة |"علاء".. طفل المحررة أنهار الديك ، هذا هو انتصار الحياة والروح والجسد ..

مبارك أنهار والحرية لشعبنا داخل وخارج السجون الإسر..ائيلية.. #انهار_الديك pic.twitter.com/slk9G7XzZD — وائل ثابت 🇵🇸𓂆 (@waelziad98) September 9, 2021

#انهار_الديك وضعت اليوم مولودها علاء بين أهلها وناسها. علاء خرج من رحمها ليرى نور الحياة، لا ظلمة السجن.

وما أجمل الدبدوب الذي صُنع بأيدي أسيراتنا الجبّارات خلف القضبان، ليكون هديّتهن للمولود الذي كاد يكون أصغر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال!

الحمد لك يا الله 🙏 https://t.co/Uq7SJuzF27 — Hadeel 🇵🇸 (@AzzamJalajel) September 9, 2021

علاء الطفل الذي انتزع حريته قبل أن يخرج للحياة

وُلِدَ ليكون حُراً

المحررة #أنهار_الديك تضع مولودها "علاءْ" بعملية قيصرية بعد أيام من تحررها عقب ضغط شعبي واسع أجبر الاحتلال للإفراج عنها #نفق_الحرية pic.twitter.com/0GCsD1BT03 — 𓂆 سُـ ـهـ ـيـ ـر (@suhairsalshami) September 9, 2021