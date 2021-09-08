ردا على إجراءات عقابية.. أسرى فلسطينيون ينتفضون في وجه إجراءات الاحتلال ويشعلون النار داخل السجون (صور)

أشعل أسرى فلسطينيون النار في زنازينهم بسجن النقب، اليوم الأربعاء، ردا على إجراءات عقابية تمارسها سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم منذ فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، الإثنين الماضي، عبر نفق حفروه في زنزانتهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن معتقلي قسم 6 في سجن النقب أشعلوا النيران في الغرف رفضا لعمليات “التنكيل والتهديد بالتصعيد التي تنتهجها إدارة السجون”.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن 7 من أصل 12 زنزانة تضم سجناء حركة الجهاد الإسلامي في معتقل “كتسيعوت” (النقب) أُضرمت فيها النيران.

أسرى فلسطينيون يضرمون النار في سجن النقب (موافع التواصل)

وينتمي 5 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع لحركة الجهاد أما السادس فهو عضو في كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني إن وحدات خاصة إسرائيلية اقتحمت عددا من السجون الأخرى ونكّلت بالأسرى ونقلت عددا منهم إلى سجون أخرى.

أسرى فلسطينيون يضرمون النار في سجن النقب (موافع التواصل)

وأضاف في البيان أن حالة من “التوتر الشديد” تسود غالبية سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء فرض إداراتها إجراءات عقابية بحق المعتقلين.

وأضاف أن كافة المعتقلين في جميع السجون أعلنوا أنهم سوف “يواجهون الإجراءات العقابية الإسرائيلية”.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية الرسمية أن الأسرى الفلسطينيين أشعلوا النار أيضا في زنازين بسجن ريمون.

وأفادت تقارير إخبارية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أقسام لأسرى الجبهة الشعبية بسجن ريمون.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه جراء استدعاء نحو 30 جنديًا من غفعاتي وقوة طبيّة من كتيبة كركال إلى سجن النقب للتعامل مع الصدامات التي اندلعت هناك مع الأسرى.

وقال (مكتب إعلام الأسرى) إن الأسرى أحرقوا 7 غرف بشكل كامل و4 غرف بشكل جزئي في سجن النقب وغرف أخرى في قسمي 4 و5 في سجن ريمون حتى اللحظة.

اعتقالات لعائلات الأسرى

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال بدأت حملة اعتقالات في صفوف عائلات الأسرى الستة.

واعتقلت سلطات الاحتلال يعقوب نفيعات والد الأسير المحرر مناضل نفيعات من بلدة يعبد جنوب جنين كما اعتقلت رداد العارضة شقيق الأسير محمود العارضة وباسم قاسم عارضة شقيق الأسير محمد قاسم عارضة والدكتور نضال العارضة من أقربائهما وذلك من بلدة عرابة جنوب جنين.