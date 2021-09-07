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نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة بطالبان: نحترم الحريات شريطة الالتزام بتقاليد الشعب الأفغاني (فيديو)

6/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202112:23 AM (مكة المكرمة)

قال أحمد الله وثيق نائب رئيس لجنة الإعلام والثقافة بحركة طالبان إن الحركة تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة، لكنه دعا إلى أن يلتزم الجميع بمسؤولياته وأن يحترم عادات وتقاليد الشعب الأفغاني.

وأضاف في لقاء مع (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر أن من حق الإعلاميين انتقاد زعيم الحركة ولكن دون أن يتحول الأمر إلى إهانة.

وأشار إلى أن الحركة ستحاول تقديم التعليم إلى الجميع بدون تمييز ضد المرأة، وستحاول الوصول إلى حلول للفصل بين الجنسين في المدارس.

وفيما يتعلق بسيطرة الحكة على إقليم بانشير شمال شرقي البلاد، قال وثيق إنه كان بمقدور الحركة السيطرة على الإقليم منذ فترة لكنها لم ترغب في أن يتم ذلك باستخدام القوة العسكرية وعرضت على تحالف الشمال المشاركة في الحكومة ولكن التحالف لم يوافق.

وأضاف أن رفض التحالف اضطر الحركة إلى اللجوء إلى العمليات العسكرية من أجل السيطرة على الولاية.

وتعهد وثيق بمنع حدوث أعمال انتقامية ضد أهالي بانشير بعد نجاح الحركة في السيطرة على الولاية.

وقال إنه بعد سيطرة الحركة على العاصمة كابل أصبحت هناك لقاءات وحوارات مع دول مختلفة والتي أبدت استعدادها للاعتراف بشرعية حكومة طالبان قريبا.

واكد وثيق أن حركة طالبان أثبتت للعالم أجمع أنها القوة الوحيدة القادرة على السيطرة على أفغانستان.

وأشار إلى أن تلك الدول أكدت لطالبان وقوفها إلى جانب شعب أفغانستان، داعيا دول العالم إلى الاستثمار في مختلف القطاعات في البلاد.

وذكر وثيق أن إعلان تشكيل الحكومة والبرلمان سيتم خلال أيام.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت حركة طالبان إنها سيطرت على إقليم بانشير شمال شرقي أفغانستان.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن “كل من يحمل السلاح يعد عدوا للشعب والبلاد”.

وأضاف مجاهد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة كابل عقب إعلان الحركة سيطرتها على إقليم بانشير أن “كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية” وأن الحركة لن تسمح بتمرد آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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