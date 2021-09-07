الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة (فيديو)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة المحاصر، بعد يوم من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.

وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية أن الغارات استهدفت مواقع للمقاومة غرب خانيونس، وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب وهي ترتفع جراء القصف.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء عدد من المناطق الحدودية شرق القطاع.

يأتي ذلك بعد نحو يوم من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي المشدد عبر نفق حفروه على مدار شهور متجاوزين كافة الإجراءات الأمنية المشددة في السجن.