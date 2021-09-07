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سياسة|قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة (فيديو)

طائرات الاحتلال تغير على موقع للمقاومة في قطاع غزة المحاصر
طائرات الاحتلال تغير على موقع للمقاومة في قطاع غزة المحاصر
6/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202112:21 AM (مكة المكرمة)

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة المحاصر، بعد يوم من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.

وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية أن الغارات استهدفت مواقع للمقاومة غرب خانيونس، وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب وهي ترتفع جراء القصف.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء عدد من المناطق الحدودية شرق القطاع.

يأتي ذلك بعد نحو يوم من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي المشدد عبر نفق حفروه على مدار شهور متجاوزين كافة الإجراءات الأمنية المشددة في السجن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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