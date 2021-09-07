عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعا أمنيا موسعا لبحث تداعيات هروب 6 فلسطينيين نجحوا، فجر الإثنين، من سجن “جلبوع” الإسرائيلي، الشديد التحصين، في شمالي البلاد.
الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة (فيديو)
6/9/2021-|آخر تحديث: 7/9/202112:21 AM (مكة المكرمة)
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة المحاصر، بعد يوم من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة.
وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية أن الغارات استهدفت مواقع للمقاومة غرب خانيونس، وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب وهي ترتفع جراء القصف.
كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة في أجواء عدد من المناطق الحدودية شرق القطاع.
يأتي ذلك بعد نحو يوم من هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي المشدد عبر نفق حفروه على مدار شهور متجاوزين كافة الإجراءات الأمنية المشددة في السجن.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل