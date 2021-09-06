هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي عبر نفق حفروه (فيديو)

فرّ 6 أسرى فلسطينيين فجر اليوم الإثنين من سجن جلبوع شمالي إسرائيل عبر نفق حفروه بحسب مصلحة سجون الاحتلال.

ونقلت قناة (كان) الرسمية عن مصلحة السجون قولها إن 6 معتقلين حفروا نفقًا خرجوا منه من سجن جلبوع.

وقالت مصلحة السجون إن هذه المعلومات أولية حيث ملابسات الحادث قيد التحقيق.

תיעוד: המנהרה ממנה ברחו האסירים מכלא גלבוע@moyshis

(צילום: דוברות שב"ס) pic.twitter.com/jeuSumY803 — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2021

ونوهت القناة إلى أن زكريا الزبيدي القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى (خلايا عسكرية محسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح) وعضو المجلس الثوري للحركة من بين الفارين.

وقالت القناة إن الخمسة الباقين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة.

صباح الأخبار الجميلة نجاح هروب 6 مقاومين فلسطينيين من أحد السجون الصهيونية فجر اليوم عبر حفر نفق الحدث في الكيان الصهيوني يمثل فشل كبير جدا وكارثة أمنية خطيرة اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام

وسخّر لهم جنودك ليصلوا لمكان آمن pic.twitter.com/n8xh1vH0ak — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) September 6, 2021

بدورها ذكرت صحيفة معاريف إنّه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث التي تقوم حاليًا بعمليات بحث باستخدام المروحيات في المنطقة.

وقال موقع واللا الإخباري إنّ كافة المعتقلين الفارين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد (مدى الحياة).

مروحيات إسرائيلية تجوب الأجواء في أعقاب هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع pic.twitter.com/qLWGAXuXX8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2021

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلًا عن مصلحة السجون إن الأسرى الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وذكرت أن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار وتم اكتشاف فتحة النفق على بُعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن.

ونقلت القناة 12 الخاصة عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن حادثة هروب الأسرى أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.

هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن #جلبوع_الاسرائيلي الذي يعتبر من أكثر السجون الصهيونيه تحصيناً من خلال حفر نفق تحت الارض pic.twitter.com/EKJKzA96Qz — AL_NASSERI (@all_kzhs) September 6, 2021

وبحسب الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (فلسطينية غير حكومية) فإن سجن جلبوع يقع في شمال إسرائيل، وأُنشأ بإشراف خبراء أيرلنديين، وافتتح في العام 2004 ويعتبر ذا طبيعة أمنية مشددة جدًا ويوصف بأنه السجن الأشد حراسة.

هذا وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب إثر بلاغ من مصلحة السجون حول هروب 6 سجناء أمنيين من سجن جلبوع، باشرت قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بنشاط تفتيش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام.

مقابل الجهود الجبارة التي بذلها الأسرى الذين انتزعوا حريتهم ستبذل أجهزة أمن السلطة جهودا مضادة لاعتقالهم مجددا، التنسيق الأمني حوّل السلطة إلى مقاول رخيص في خدمة الاحتلال #أوقفوا_التنسيق_الأمني #سجن_جلبوع pic.twitter.com/60v8yWPlVd — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 6, 2021

وأضافت تم إخبار ضباط الأمن في البلدات المجاورة حول هروب السجناء وتم إقامة حواجز تفتيش على الطرق.

وتابعت شرطة الاحتلال “في غضون ذلك تم إقامة غرفة عمليات مشتركة في المكان ونشر قوات الشرطة في البلدات المحيطة، وتشارك في نشاط التفتيش قوات الشرطة الخاصة والكلاب ووحدة المروحيات الشرطية”.

Prison break Palestinian edition

هروب ٦ مقاومين سجناء فلسطينيين من سجن للإحتلال الإسرائيلي عبر نفق حفروه لسنوات! pic.twitter.com/bDvPcpGjvs — Ali Zalat (@ALIZALAT) September 6, 2021

حماس: انتصار كبير

ومن ناحية أخرى أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهروب الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت الحدث بمثابة تحدٍ للمنظومة الأمنية الصهيونية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان تمكّن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من انتزاع حريتهم رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية، عمل بطولي شجاع، وتحدٍ حقيقي للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم.

شاهد| الاحتفالات مستمرة في جنين بعد هروب 6 أسرى من سجن جلبوع pic.twitter.com/U2bkOVGYVS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 6, 2021

ووصف هروب الأسرى الستة من السجن بـالانتصار الكبير. وتابع “هذا الانتصار يثبت مجددا أن إرادة وعزيمة أسرانا في سجون العدو لا يمكن أن تُقهر أو تُهزم مهما كانت التحديات، وإن العدو الصهيوني لم ولن ينتصر أبداً مهما امتلك من الإمكانات وأسباب القوة”.

واستكمل قائلًا “الصراع مع المحتل من أجل الحرية متواصل وممتد داخل السجون وخارجها لانتزاع هذا الحق”.

تنكيل

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت قسمي 1 و4 في سجن (جلبوع) بشكل مفاجئ في الثامن عشر من الشهر الماضي، ونفذت حملة تفتيش قمعية واسعة فيهما، بينما يواصل 11 أسيرا معركة الأمعاء الخاوية رفضًا للاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن وحدات (اليماز) و(الدرور) اقتحمت القسمين المذكورين اللذين يضمان أسرى فلسطينيين، وتعمدت استفزاز الأسرى والعبث بمقتنياتهم بقلبها رأسًا على عقب.