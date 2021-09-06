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سياسة|قطاع غزة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لفتح المعابر وتثبيت “الهدوء” في غزة

السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (مواقع التواصل)
السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (مواقع التواصل)
6/9/2021

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق بشأن المنحة القطرية وفتح معابر غزة، وذلك لتثبيت حالة الهدوء والاستقرار في القطاع.

وأكد العمادي أنه عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مع كافة الأطراف وتم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن “تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة”.

وشدد على أن هذه الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف، مؤكدا أن هذه النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في القطاع.

وأشار العمادي إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، مبينا أنه سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

كما أوضح أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وحث السفير العمادي الأطراف على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار، بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، وكي تتمكن كذلك المنظمات والمؤسسات الدولية من استئناف تنفيذ المشاريع المختلفة بما فيها إعادة الإعمار ودعم القطاعات المختلفة بغزة وأهمها قطاع الصحة.

ووصل العمادي قطاع غزة الجمعة في زيارة التقى خلالها مسؤولين من حكومة غزة وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخصصت قطر في يناير/كانون الثاني 2021 منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة وتشغيل محطة الكهرباء.

لكن إسرائيل أوقفت في مايو/أيار الماضي صرف المنحة القطرية ضمن إجراءات اتخذتها ضد قطاع غزة تزامنت مع شن عدوان استمر 11 يوما وشملت منع إدخال الكثير من البضائع الأساسية.

وتقود قطر ومصر والأمم المتحدة جهودا لتثبيت الهدوء في غزة بعد العدوان الأخير.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا معيشية مُتردية للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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