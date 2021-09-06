قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لفتح المعابر وتثبيت “الهدوء” في غزة

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق بشأن المنحة القطرية وفتح معابر غزة، وذلك لتثبيت حالة الهدوء والاستقرار في القطاع.

وأكد العمادي أنه عقد خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مع كافة الأطراف وتم الاتفاق على إعادة فتح المعابر بشكل كامل أمام احتياجات القطاع الرئيسية، مع تقديم التسهيلات المختلفة التي من شأنها أن “تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة”.

وشدد على أن هذه الاجتماعات واللقاءات حققت نتائج إيجابية سيتم البناء عليها في الملفات والقضايا التي تتعلق بتحسين ظروف الحياة لسكان قطاع غزة، بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وبتوافق مع جميع الأطراف، مؤكدا أن هذه النتائج سيكون لها الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في القطاع.

السفير القطري محمد العمادي: سيتم صرف منحة موظفي #غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع مختلف الأطراف. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 6, 2021

وأشار العمادي إلى أنه تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، مبينا أنه سيتم البدء بعملية الصرف بحسب الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، بعد استكمال الأمم المتحدة لكافة الإجراءات الفنية المتعلقة بعملية الصرف.

كما أوضح أنه سيتم صرف منحة موظفي غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة وبالتوافق مع مختلف الأطراف.

وحث السفير العمادي الأطراف على تحمل مسؤولياتهم للمحافظة على الهدوء والاستقرار، بهدف تحسين أوضاع السكان الذين يعيشون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، وكي تتمكن كذلك المنظمات والمؤسسات الدولية من استئناف تنفيذ المشاريع المختلفة بما فيها إعادة الإعمار ودعم القطاعات المختلفة بغزة وأهمها قطاع الصحة.

بيان من السفير القطرى محمد العمادي عن تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع #غزة.. pic.twitter.com/oUrsE0hiwn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 6, 2021

ووصل العمادي قطاع غزة الجمعة في زيارة التقى خلالها مسؤولين من حكومة غزة وقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وخصصت قطر في يناير/كانون الثاني 2021 منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة وتشغيل محطة الكهرباء.

لكن إسرائيل أوقفت في مايو/أيار الماضي صرف المنحة القطرية ضمن إجراءات اتخذتها ضد قطاع غزة تزامنت مع شن عدوان استمر 11 يوما وشملت منع إدخال الكثير من البضائع الأساسية.

وتقود قطر ومصر والأمم المتحدة جهودا لتثبيت الهدوء في غزة بعد العدوان الأخير.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعًا معيشية مُتردية للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2007.