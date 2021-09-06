تستمر معاناة صحفيي الجزيرة مباشر المعتقلين في مصر، وسط مطالبات حقوقية مستمرة بإطلاق سراحهم، خاصة بعد تدهور حالتهم الصحية وتعرضهم للعديد من الانتهاكات داخل محبسهم.

وجددت أسرة الصحفي بالجزيرة مباشر المعتقل في مصر، هشام عبد العزيز، مخاوفها من حالته الصحية، وذلك قبل جلسة مقررة له اليوم الإثنين. وقالت زوجة الزميل هشام عبد العزيز إنه فقد نصف وزنه، مع استمرار تدهور حالة عينيه.

وتحتجز السلطات المصرية الزميل هشام عبد العزيز منذ منتصف يونيو/حزيران 2019. ويعاني عبد العزيز من مرض (الزرق) الذي يحتاج على إثره إلى إجراء عملية جراحية.

وعلى الرغم من صدور أمر قضائي بإطلاق سراحه في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة.

وتنظر أيضًا محكمة مصرية اليوم الإثنين في أمر تجديد حبس الصحفي بهاء الدين إبراهيم، الذي كان يعمل في الجزيرة مباشر واعتقلته السلطات المصرية في فبراير/شباط من العام الماضي، حيث ظل في الحبس الانفرادي لمدة 75 يوما وتعرض للتعذيب بالكهرباء.

وطالبت أسرة بهاء بالإفراج عنه، حيث يعاني من اعوجاج مزمن في فقرات الظهر، ما يسبب له ألما شديدا جراء نومه على الأرض.

وفي السياق ذاته، لا تزال السلطات المصرية تحتجز الصحفي ربيع الشيخ، المنتج في الجزيرة مباشر منذ أغسطس/آب الماضي عند وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من الدوحة، ليظل قيد الاحتجاز بتهمة نشر أخبار كاذبة.

صحفي الجزيرة مباشر ربيع الشيخ

وقال الصحفي محمد البطاوي صديق الزميل هشام إن صحة الأخير تتدهور باستمرار، وإن وضعه الصحي يسير من سيء إلى أسوأ، موضحًا أن عينيه تتعرض لمخاطر شديدة بدون وجود أي تدخل فعلي لإنهاء معاناته الطبية.

وأكد البطاوي للجزيرة مباشر أن الزميل هشام ليس طرفا في أي صراع سياسي، وأن كل جريمته أنه صحفي، ولذلك تعرض للاعتقال بدون أي سبب يبرر استمرار معاناته ومعاناة أسرته، واصفًا القضية بأنها “مأساة يجب أن تتوقف”.

"مخاوف من تدهور حالته الصحية".. صديق الصحفي بقناة الجزيرة مباشر المعتقل في #مصر الزميل هشام عبدالعزيز يتحدث عن وضعه pic.twitter.com/zMZDKjzTaP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2021

وقالت منى محمود زوجة الزميل بهاء إنها وأولادها لم يروا بهاء منذ عام 2018، بسبب وجودهم خارج مصر منذ ذلك الوقت، ولا يتلقى زوجها إلا زيارات من أشقائه الذين يحاولون إدخال أدوية يحتاجها في ظل تدهور حالته الصحية، وسط تعنت ورفض من إدارة السجن التي ترفض إدخال الكثير من الأشياء التي يحتاجها.

وأعربت منى عن أملها في أن يحصل زوجها على إخلاء سبيل، مؤكدة أنه يعاني منذ مولده من اعوجاج مزمن في فقرات الظهر يسبب له ألمًا شديدًا جراء نومه على الأرض داخل الزنزانة.

وأكدت منى أن الأحوال هذا العام صعبة للغاية على أفراد الأسرة، بعد انتقالهم إلى إسطنبول وبدء حياتهم في مكان جديد وظروف مختلفة من دون وجود بهاء بجانبهم، مشيرة إلى أن الأبناء لا يعرفون سبب حرمانهم من والدهم طوال تلك السنوات، في ظل تجديد حبسه تلقائيًا دون العرض على أي قاضٍ ومن دون إبداء أسباب.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب أن صحفيي الجزيرة مباشر الثلاثة المعتقلين في مصر لم يرتكبوا أي جرم، مضيفًا “كل ما ارتكبوه أنهم يعملون في شبكة الجزيرة الإعلامية”.

تصريحات لزوجة الزميل الصحفي بهاء الدين إبراهيم المعتقل في #مصر منذ فبراير 2020 قبيل نظر محكمة مصرية تجديد حبسه pic.twitter.com/IOQqnDo9NO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2021

وأشار في تصريحات للجزيرة مباشر إلى أن النظام المصري لديه عداوة كبيرة مع الصحفيين عمومًا ومع الجزيرة بصورة خاصة، ولذلك استهدف على مدار حكمه كل العاملين في الجزيرة وحتى الضيوف الذين أدلوا بمداخلات معها في إطار المكايدة السياسية وإرهاب الصحفيين.

وأوضح عزب أن الصحفيين الثلاثة لم ينشروا أو يشاركوا في أي عمل صحفي يعارض النظام المصري، وإن كان هذا الأمر لا يشكل جريمة، مطالبا بالتوقف عن التنكيل بهؤلاء الصحفيين.

وتابع “الصحفيون في مصر تم تكميم أفواههم بالفعل ولا حاجة لإرهاب المزيد” منوها إلى أن الصحفيين الثلاثة المعتقلين لم توجه إليهم أي تهم حقيقية حتى الآن.