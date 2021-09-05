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سياسة|أفغانستان

وزير الخارجية الإيطالي: نعتزم نقل سفارتنا لدى أفغانستان إلى قطر

لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي (رويترز)
لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي (رويترز)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202104:54 PM (مكة المكرمة)

قال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي اليوم الأحد إن إيطاليا تعتزم نقل سفارتها لدى أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك في أول إشارة إلى أن دبلوماسيين غربيين يتجهون للاستقرار بصفة دائمة خارج أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وجاء الإعلان في أعقاب مؤشرات سابقة على أن الاتحاد الأوربي ودولًا غربية أغلقت بعثاتها في كابل ربما تجعل من قطر مركزًا خارجيًا لعلاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان.

وقد طار العديد من الدبلوماسيين إلى قطر بعد مغادرتهم العاصمة الأفغانية الشهر الماضي. وبرز دور قطر كوسيط رئيسي بين الدول الغربية وطالبان بعد أن أقامت علاقات وثيقة مع الحركة من خلال استضافة مكتبها السياسي منذ العام 2013.

وأبقت الصين وإيران وباكستان وروسيا وتركيا على سفاراتها في العاصمة الأفغانية مفتوحة بما يزيد فرصها في التأثير المباشر على الحكومة الجديدة التي ستتشكل في أفغانستان.

وقال دي مايو في لقاء عبر الفيديو مع رجال أعمال وساسة يشاركون في مؤتمر للأعمال في سيرنوبيو الواقعة على بحيرة كومو “سألتقي اليوم بأمير قطر ثم بوزير الخارجية لأن نيتنا أن ننقل سفارتنا في كابل إلى الدوحة”.

 

وأضاف “أصبحت قطر مركز العلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق بهذه الحكومة الأفغانية التي يجري تشكيلها”.

وقالت مصادر في طالبان إن الملا عبد الغني برادر الذي شارك في تأسيس الحركة سيرأس حكومة أفغانية جديدة من المقرر الإعلان عنها قريبًا.

وكانت الولايات المتحدة علقت العمليات في سفارتها بكابول في 31 أغسطس/آب بعد يوم من إتمام انسحاب قواتها من أفغانستان منهية بذلك حربًا دامت 20 عاما وبلغت ذروتها بعودة طالبان إلى السلطة.

رحلات يومية

عل صعيد آخر نقلت قطر مساعدات إنسانية جوا إلى كابل وقالت إنها ستسيّر رحلات يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة القادمة لتوفير إمدادات تحتاج إليها بشدة في أعقاب توقف جانب كبير من المساعدات الغربية بسبب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

رحلات قطرية يومية لنقل المساعدات إلى أفغانستان (منصات التواصل)

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن طائرة (هي الخامسة) تحمل إمدادات طبية ومواد غذائية وصلت إلى كابل أمس السبت وإن السفير القطري لدى أفغانستان سعيد بن مبارك الخيارين كان في استقبالها لدى وصولها.

وساعدت قطر في إعادة فتح المطار الذي أغلق عدة أيام بعد انتهاء الجسر الجوي الذي قادته الولايات المتحدة لإجلاء مواطنيها وبعض المواطنين الأفغان ورعايا دول أخرى الشهر الماضي.

وفي أواخر الشهر الماضي قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نصف سكان أفغانستان، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، بينهم 10 ملايين طفل يحتاجون مساعدات إنسانية منذ بداية العام وتوقعت ازدياد هذه الاحتياجات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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