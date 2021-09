وزير الخارجية الإيطالي: نعتزم نقل سفارتنا لدى أفغانستان إلى قطر

قال لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي اليوم الأحد إن إيطاليا تعتزم نقل سفارتها لدى أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة.

يأتي ذلك في أول إشارة إلى أن دبلوماسيين غربيين يتجهون للاستقرار بصفة دائمة خارج أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وجاء الإعلان في أعقاب مؤشرات سابقة على أن الاتحاد الأوربي ودولًا غربية أغلقت بعثاتها في كابل ربما تجعل من قطر مركزًا خارجيًا لعلاقاتها الدبلوماسية مع أفغانستان.

Very productive meeting with 🇶🇦 Deputy Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_ to discuss the last developments of the Afghan political situation. #Italy appreciates the support of #Qatar in ensuring safe transit from #Afghanistan and providing humanitarian assistance.

— Luigi Di Maio (@luigidimaio) September 5, 2021