الدوحة.. طالبان وباكستان تبحثان المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في قطر سهيل شاهين أمس السبت أن وفدا من الحركة بحث مع وفد باكستاني في العاصمة القطرية الدوحة إعادة إعمار أفغانستان والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية.

وأضاف شاهين في تغريدة عبر تويتر أن شير محمد عباس ستانيكزاي نائب مدير المكتب السياسي للحركة والوفد المرافق له التقوا بسفير باكستان لدى قطر سيد أحسن رضا شاه.

وأوضح المتحدث أن الجانبين ناقشا الوضع الأفغاني الحالي والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين وإعادة إعمار أفغانستان، والقضايا المتعلقة بتسهيل حركة الناس في معبر تورخام الواقع بمقاطعة خيبر باختونخوا (شمال غربي باكستان) ومعبر سبين بولداك بولاية قندهار (جنوبي أفغانستان).

