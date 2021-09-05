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سياسة|قطر

الدوحة.. طالبان وباكستان تبحثان المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار أفغانستان

الجنرال فايز حميد مدير المخابرات الباكستانية مع الملا برادر المسؤول السياسي في طالبان (مواقع التواصل)
الجنرال فايز حميد مدير المخابرات الباكستانية مع الملا برادر المسؤول السياسي في طالبان (مواقع التواصل)
5/9/2021-|آخر تحديث: 5/9/202110:42 AM (مكة المكرمة)

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان في قطر سهيل شاهين أمس السبت أن وفدا من الحركة بحث مع وفد باكستاني في العاصمة القطرية الدوحة إعادة إعمار أفغانستان والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية.

وأضاف شاهين في تغريدة عبر تويتر أن شير محمد عباس ستانيكزاي نائب مدير المكتب السياسي للحركة والوفد المرافق له التقوا بسفير باكستان لدى قطر سيد أحسن رضا شاه.

وأوضح المتحدث أن الجانبين ناقشا الوضع الأفغاني الحالي والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثنائية القائمة على المصالح والاحترام المتبادلين وإعادة إعمار أفغانستان، والقضايا المتعلقة بتسهيل حركة الناس في معبر تورخام الواقع بمقاطعة خيبر باختونخوا (شمال غربي باكستان) ومعبر سبين بولداك بولاية قندهار (جنوبي أفغانستان).

وأغلقت إسلام أباد معبر تورخام الحدودي أمام المواطنين الأفغان الذين يعتزمون الوصول إلى باكستان ولا تسمح إلا بعودة الأفغان إلى بلادهم.

ورغم فتح معبر سبين بولداك-شامان الحدودي للحركة عبر الحدود بوثائق سفر صالحة، أغلقت باكستان الخميس الماضي الحدود بحجة تهديدات أمنية.

وتأمل إسلام أباد التي تطالب منذ فترة طويلة باتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين يقال إنهم متمركزون داخل أفغانستان ويهاجمون قوات الأمن الباكستانية بشكل متكرر في إنهاء مثل هذه الهجمات بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وكان وفد باكستاني يرأسه رئيس وكالة المخابرات (ISI) فايز حميد قد توجه أمس إلى كابل لبحث آخر التطورات في أفغانستان والعلاقات المستقبلية بين البلدين.

فتح مطار كابل

وفي تطور آخر أعلنت شركة الطيران الأفغانية (أريانا) أنها استأنفت بعض رحلاتها في أفغانستان بين كابل و3 مدن إقليمية كبرى أمس السبت بعد أن أعاد فريق فني من قطر فتح مطار العاصمة لاستقبال المساعدات والرحلات الداخلية.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها على فيسبوك إن الرحلات الجوية بدأت بين كابول ومدن هرات في الغرب ومزار الشريف في الشمال وقندهار في الجنوب. وتابعت “تفخر شركة طيران أريانا الأفغانية باستئناف رحلاتها الداخلية”.

استئناف الرحلات الجوية الداخلية من مطار كابل (مواقع الكترونية)

وسيطرت طالبان على أفغانستان خلال 10 أيام بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل نهاية أغسطس/آب الماضي.

وتمثل إعادة فتح المطار وهو شريان حياة حيوي سواء إلى الخارج أو في داخل أفغانستان، أولوية قصوى لطالبان في ظل سعيها لاستعادة النظام بعد سيطرتها على كابل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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