غوغل تغلق حسابات الحكومة الأفغانية لمنع طالبان من الحصول على بيانات رقمية

قال شخص مطلع لوكالة أنباء رويترز، إن شركة (غوغل) أغلقت بشكل مؤقت عددًا غير محدد من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأفغانية مع تزايد المخاوف بشأن البيانات الورقية الرقمية التي خلفها المسؤولون السابقون وشركاؤهم الدوليون.

وفي الأسابيع التي تلت استيلاء طالبان السريع على أفغانستان من الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، سلطت التقارير الضوء على كيفية استغلال الحكام الجدد لقواعد البيانات البيومترية وكشوف المرتبات الأفغانية لملاحقة خصومهم.

ولم تفصح غوغل التابعة لشركة (ألفابيت) في بيان يوم الجمعة، عن تأكيد إغلاق حسابات الحكومة الأفغانية وقال إن الشركة تراقب الوضع في أفغانستان و”تتخذ إجراءات مؤقتة لتأمين الحسابات ذات الصلة”.

#Google has temporarily locked down some #Afghanistan government email accounts as the #Taliban is attempting to access the former officials' emails#Google #AfghanistanCrisis #Taliban https://t.co/OhVduu72j6

