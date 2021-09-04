“شكرا قطر” يتصدر في أفغانستان.. وأكاديمي إماراتي: الدوحة هي الرابح الأكبر (فيديو)

تصدر وسم “شكرا قطر” منصات التواصل الاجتماعي وكان بين الأعلى في أفغانستان تعبيرًا عن امتنان الأفغان وشكرهم لدولة قطر ودورها في عمليات التهدئة والإجلاء.

وعبر النشطاء الأفغان عبر وسم (#مننه_قطر) عن شكرهم للدوحة على ما قدمته من مساهمات ومساعدات وجهودها المتواصلة لإعادة السلام في أفغانستان.

وكانت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، قد بثت مقطع فيديو مؤثر أمس، لأول صلاة جمعة لمجموعة من اللاجئين الأفغان بمقر إقامتهم في دولة قطر.

وعلّقت عبر تويتر “وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة. ولله الحمدلله والمنّة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقرّ تواجدهم”.

وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة. ولله الحمدلله والمنّة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقرّ تواجدهم. pic.twitter.com/wk0Za4ArIz — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 3, 2021

وعلّق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله على جهود الدوحة، قائلًا إن قطر هي الرابح الأكبر مما يجري في أفغانستان، وإنها تحصد بذكاء نتائج حواراتها المباشرة مع حركة طالبان”.

وتابع عبر تويتر “أي نجاح تحققه الدوحة هو نجاح للدبلوماسية الخليجية التي تقود العمل السياسي العربي اليوم. مبروك للاشقاء في قطر”.

#قطر هي الرابح الأكبر مما يجري في أفغانستان، وتحصد بذكاء نتائج حواراتها المباشرة مع حركة طالبان، وأي نجاح تحققه الدوحة هو نجاح للدبلوماسية الخليجية التي تقود العمل السياسي العربي اليوم. مبروك للاشقاء في قطر

هذا رابط حوار د لؤلؤة الخاطر مع محطة سي ان انhttps://t.co/JocVmb2GgG — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 3, 2021

وكان الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، قد أكد استمرار الجهود القطرية لتشغيل مطار كابل.

وقال القحطاني في تصريحات للجزيرة “نأمل في فتح ممرات إنسانية خلال 24 أو 48 ساعة من أجل دخول المساعدات الإنسانية ودخول مزيد من الطائرات لمطار كابل والمطارات الأخرى في أفغانستان”.

Qatar will be Afghanistan's new strategic ally. It's technical team is working right now to operationalize Kabul Airport.

Long life Afghan-Qatari friendship! #شكرا_قطر #مننه_قطر — Zakir Jalaly – ذاکر جلالي (@zakirjalaly) September 3, 2021

وأضاف إن الجهود القطرية تنصب بالدرجة الأولى على ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية في أفغانستان، وأن الفنيين والخبراء القطريين بذلوا جهدًا كبيرًا ولا يزال العمل مستمرًا وستظهر نتائجه بعد أن نرى طائرات تنزل في المطار”.

وأكد القحطاني أن هذه الجهود تسعى أيضًا إلى ضمان حرية التنقل والسفر لمن أراد من الأجانب أو الأفغان الذين لديهم الوثائق اللازمة لذلك. وقال إن “الجهود القطرية ما زالت مستمرة، ولا تزال أمامنا تحديات لوجستية وفنية؛ قمنا بإصلاح كثير من هذه الأمور، ولا يزال العمل مستمرا لإصلاح الباقي”.

الأفغان يغردون تحت وسم #شكرا_قطر.

و أقول كذلك #شكرا_قطر pic.twitter.com/H1njROQwqi — روح الله عمر الأفغاني (@roohullahumar1) September 2, 2021

وفيما يخص المسار السياسي، قال القحطاني “نريد أن نتحدث مع طالبان في بعض القضايا، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة، وأن تكون هناك تسوية سياسية ويتحقق السلام المستمر في أفغانستان”.

ووصل القحطاني صباح أمس الجمعة إلى مطار كابل على متن طائرة قطرية -هي الثالثة التي تهبط في المطار في غضون يومين- تحمل فنيين وأجهزة وآليات للمساعدة في إعادة تشغيل مطار كابل في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن أضرار المطار بلغت قيمتها نحو 4 ملايين دولار وأن الرادار وبرج المراقبة دُمرا بالكامل، كما دمرت صالات الانتظار نسبيا، ولحقت أضرار جسيمة بالطائرات والمكاتب التابعة لشركة الطيران الوطنية.

أول صلاة جمعة لمجموعة من اللاجئين الأفغان في مقر إقامتهم في #قطر@ajmhashtag pic.twitter.com/jEtjuwh4xw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2021

نشكر من دولة #القطر و على رأسها الأمير دولة قطر لوقفئكم الإنسانية الصادقة في هذا الوقت العصب و مد يد العون إلي وطننا الحبيب أفغانستان من خلال تشغيل المطار كابول و المساعدات الضرورية…#شكرا_قطر — jawed.niazy جاوید نیازي (@niazy123) September 3, 2021

من لم يشكر الناس لم يشكر الله.

لقد أحسنت إلينا قطر بكل أمانة وإخلاص ، وفقنا الله تعالى أن نكافئهم على ذلك..#شکراً_قطر#مننه_قطر pic.twitter.com/rjilQgn8kF — Naveed afghan (@Naveedafghan131) September 3, 2021

قطر هي من ترسم خارطة أفغانستان الجديده بأدواتها الهندسيه الخاصه ….شكرا قطر — عمر الشاهين (@X4vmNWCSfFsABpd) September 3, 2021

شکرا لأمير قطر ووالد الأمير علی مساعدة شعب الأفغاني. وقفت قطر إلى جانب أفغانستان. قامت بدور الميسر لعملية السلام الأفغانية،عندما كان الجميع يصرون على قتلنا ، عرضت قطر الحل السلمي. وتساعد الآن في تشغيل المطار الرئيسي. @jaberalharmi #شکراً_قطر pic.twitter.com/AxescCM4H9 — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 2, 2021

مصدر في طالبان: فريق تقني من دولة #قطر يعيد إصلاح رادار في مطار حامد كرزاي الدولي.

التضامن القطري مع أخوتنا في أفغانستان واجب ديني إنساني يساهم في استقرار المنطقة وتعزيز الدور العالمي الإيجابي لبلادنا. — علي بن شبيب بن ناصر العطية (@BuShbeebAli) September 3, 2021

بفضل مكتب قطر ، تم تقصير حربنا الطويلة. ربما استمرت هذه الحرب لسنوات عديدة.#شکراً_قطر pic.twitter.com/R7cPg4H2vP — Bazidjalali (@Bazidjalali1) September 2, 2021