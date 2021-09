“شكرا قطر” يتصدر في أفغانستان.. وأكاديمي إماراتي: الدوحة هي الرابح الأكبر (فيديو)

تصدر وسم “شكرا قطر” منصات التواصل الاجتماعي وكان بين الأعلى في أفغانستان تعبيرًا عن امتنان الأفغان وشكرهم لدولة قطر ودورها في عمليات التهدئة والإجلاء.

وعبر النشطاء الأفغان عبر وسم (#مننه_قطر) عن شكرهم للدوحة على ما قدمته من مساهمات ومساعدات وجهودها المتواصلة لإعادة السلام في أفغانستان.

وكانت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري، قد بثت مقطع فيديو مؤثر أمس، لأول صلاة جمعة لمجموعة من اللاجئين الأفغان بمقر إقامتهم في دولة قطر.

وعلّقت عبر تويتر “وصل كثير من إخواننا وأخواتنا من أفغانستان بملابسهم التي عليهم ولكن أكثر ما أثّر فينا هو أن أول ما سأل عنه معظمهم كان المصحف وسجادة الصلاة. ولله الحمدلله والمنّة أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مقرّ تواجدهم”.

وعلّق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله على جهود الدوحة، قائلًا إن قطر هي الرابح الأكبر مما يجري في أفغانستان، وإنها تحصد بذكاء نتائج حواراتها المباشرة مع حركة طالبان”.

وتابع عبر تويتر “أي نجاح تحققه الدوحة هو نجاح للدبلوماسية الخليجية التي تقود العمل السياسي العربي اليوم. مبروك للاشقاء في قطر”.

وكان الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، قد أكد استمرار الجهود القطرية لتشغيل مطار كابل.

وقال القحطاني في تصريحات للجزيرة “نأمل في فتح ممرات إنسانية خلال 24 أو 48 ساعة من أجل دخول المساعدات الإنسانية ودخول مزيد من الطائرات لمطار كابل والمطارات الأخرى في أفغانستان”.

Qatar will be Afghanistan's new strategic ally. It's technical team is working right now to operationalize Kabul Airport.

Long life Afghan-Qatari friendship! #شكرا_قطر #مننه_قطر

— Zakir Jalaly – ذاکر جلالي (@zakirjalaly) September 3, 2021