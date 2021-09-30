حزب الله يعلن عن إسقاط مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان (صور)

أعلن حزب الله اللبناني عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في وادي (مريمين) جنوب لبنان، عصر اليوم الخميس.

وقال بيان صادر عن الإعلام الحربي المركزي التابع للحزب إن مقاتليه تمكنوا “من إسقاط طائرة مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب لبنان، عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة”.

ونشر موقع الإعلام الحربي عددا من الصور عبر موقعه وعلى حسابه على تليغرام لما قال إنها الطائرة الإسرائيلية المسيرة، وقد بدت في حالة جيدة.

(مواقع إنترنت)

(مواقع إنترنت)

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه على تويتر “قبل قليل، وخلال نشاط اعتيادي، سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية”.

وأضاف ان “الحدث قيد التحقيق”، من دون ذكر أي معلومات إضافية.

قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 30, 2021

وفي 12 أغسطس/آب الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله دخلت من لبنان.

وجاء الإعلان حينها بعد أيام قليلة من تصاعد التوتر بين الطرفين على الحدود.

وفي 4 أغسطس الماضي، أُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق جنوب لبنان.

وعقب ذلك بيومين، تجدد إطلاق صواريخ من لبنان، وأعلن حزب الله في بيان مسؤوليته عن العملية.

وبعدها قصف الجيش الإسرائيلي منطقتي تلال كفرشوبا والهبارية الحدوديتين جنوب لبنان.

وتوعد حزب الله باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، بعدما اتهم إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس 2019 في معقله بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.