يبلغ مداها 1500 متر.. تركيا تطور بنادق قنص لتعزيز قدرات قوات الأمن (فيديو)

تطور الصناعات الدفاعية التركية بنادق جديدة يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة قوات الأمن خلال العمليات العسكرية.

وفي تصريحات للأناضول، تحدث سليم أرول مدير شركة KALEKALIP للصناعات الدفاعية عن 3 بنادق جديدة تم تطويرها وعرضها في معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية İDEF 2021.

وقال أرول إن بندقية القنص الجديدة KSR50 تطلق ذخيرة عيار 12.7 مم ويبلغ مداها المؤثر 1500 متر.

وأوضح أرول أن النسخة الأولى من البندقية تستخدم منذ فترة من قبل قوات الأمن، وأنهم قاموا بتعديلها وتطويرها بناء على الملاحظات والاقتراحات التي تلقوها عقب الاستخدام في الميدان.

وأضاف أن النسخة الجديدة من البندقية تختلف عن القديمة بكونها أخف وزنا بواحد كيلوغرام، كما أن ماسورة (سبطانة) البندقية مصنوعة من مواد مركبة، إضافة إلى إدخال تعديل آليات الزناد ومانع الارتداد وبقية الأجزاء مما جعلها أكثر حساسية ودقة في التصويب وأسهل استخداماً.

وأشار أنه تم إطلاق ألفين و500 طلقة خلال الاختبارات وبعد ذلك تم إطلاق 10 طلقات من على بعد 1500 متر وتم إصابة الهدف بنسبة 100% في حين أن معيار قبول السلاح في هذا الاختبار هو 7 من 10.

انتهاء تطوير بندقية القنص نصف الآلية

وبشأن بندقية القنص نصف الآلية KMR762 قال أرول إنها تعمل بذخيرة عيار 7.62 مم وإن المدى المؤثر للنسخة السابقة من البندقية كان 600 متر بينما زاد المدى المؤثر للنسخة المطورة الى 800 متر.

وأضاف أرول أنهم أدخلوا تعديلات على النسخة القديمة في ضوء المقترحات التي تلقوها عقب الاستخدام في الميدان، منها إدخال تعديلات على أخمص البندقية وتعديلات في التصميم لجعل البندقية أسهل في الاستخدام، إضافة إلى تطوير مانع الارتداد.

ولفت إلى أن التحسينات التي أُدخلت على البندقية جعلتها رائدة في فئتها بالسوق التركية، وأن مراحل الاختبارات تمت بنجاح ومن المتوقع طرحها قريباً في السوق.

البندقية الآلية KMG556 V2

وبخصوص البندقية الآلية KMG556 V2 قال أرول إن التجارب على النسخة الأولى من البندقية أوشكت على الانتهاء وأنه تم تخفيف وزن النسخة المطورة من 7.8 كيلوغرامات إلى 5.9 كيلوغرامات دون تقديم أي تنازلات في كفاءة البندقية.

وأوضح أن البندقية من عيار 5.56 وتطلق 900 إلى 1000 طلقة في الدقيقة.

وأردف أن البندقية ليس لها مثيل في السوق التركية، وأن هناك عدد قليل من الأنواع التي تتمتع بخصائصها في العالم.

وذكر أرول أن اختبارات النسخة الأولى ومراحل تطوير النسخة المعدلة تنتهي خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

واستضافت إسطنبول النسخة الخامسة عشرة من معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/آب الماضي.

ويعد المعرض الثالث عالمياً في معارض الصناعات الدفاعية.