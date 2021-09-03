طالبان تتقدم داخل بانشير.. ومصادر من الحركة لرويترز: أصبحنا نسيطر على جميع أنحاء أفغانستان (فيديو)

ذكرت 3 مصادر من حركة طالبان الأفغانية لرويترز، اليوم الجمعة، أن الحركة تسيطر حاليا على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك ولاية بانشير التي لجأت إليها قوات من المعارضة، وذلك في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابل.

وقال أحد قادة طالبان “بفضل الله عز وجل، نسيطر الآن على كل أفغانستان. هزم مثيرو المتاعب وبانشير تحت سيطرتنا حاليا”.

كما أفادت أنباء تداولتها وسائل إعلام أفغانية بسيطرة طالبان على الولاية.

كان نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح -أحد زعماء قوات المعارضة- قد أبلغ تلفزيون طلوع الإخباري أن التقارير التي أفادت بأنه قد فر من البلاد غير صحيحة.

• أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني المنصرف نافيا التقارير الإعلامية عن مغادرته #بانشير: تم التصدي لهجوم حركة #طالبان وسنواصل القتال • إطلاق الرصاص في العاصمة الأفغانية #كابل احتفالا بالتقدم في إقليم بانشير pic.twitter.com/4gTuq6ZDkL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 3, 2021

وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت سابق سيطرتها على مديرية بريان في ولاية بانشير شمالي أفغانستان بعد تجدد المواجهات العنيفة، اليوم الجمعة، بين قوات الحركة ومسلحي “الجبهة الوطنية للمقاومة” بقيادة الزعيم المحلي أحمد مسعود.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر من الجبهة قولها إن الاشتباكات بين الطرفين بدأت في وقت متأخر، أمس الخميس.

ووصف أحد المصادر الاشتباكات بأنها “شديدة للغاية” فيما لم يبلغ عن وقوع قتلى أو مصابين من الطرفين.

والخميس، أعلنت طالبان سيطرتها على نقاط تفتيش استراتيجية في الولاية بعد يومين من الاشتباكات مع الجبهة.

ومنذ أسبوعين، يستمر القتال المتقطع بين طالبان والجبهة حيث حشدت الحركة قوات تابعة لها في الولاية ومحيطها، خلال الفترة الماضية.

وبانشير هي مسقط رأس أحمد شاه مسعود، أحد أهم قادة المقاومة ضد الاحتلال السوفيتي في أفغانستان بين 1979 و1989، وقتل قبل يومين من تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وبعد سيطرة طالبان على أفغانستان، أعلن أحمد مسعود -نجل أحمد شاه مسعود- مواصلة القتال ضد طالبان واتخاذه خطوات عملية بهذا الصدد.

وانضم إلى أحمد مسعود أمر الله صالح نائب الرئيس الأفغاني السابق الذي يعد نفسه الرئيس الشرعي لأفغانستان، بعد استقالة الرئيس أشرف غني.

كما انضم إليه آلاف الجنود من الجيش الأفغاني، الذي انهار بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط كابل في يد طالبان.