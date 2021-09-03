فرنسا.. فصل مدرس لإشادته بحركة طالبان

فصلت إدارة إحدى المدارس بمدينة نانسي الفرنسية أحد أساتذتها من العمل على خلفيته نشره مدونة عبر حسابه على فيسبوك تشيد بحركة طالبان الأفغانية.

وأفادت صحيفة لو فيغارو أن أستاذ الرياضيات (خالد. ب) نشر تدوينة بالتزامن مع سيطرة طالبان على كابل، في 15 أغسطس/آب الماضي، قال فيها “ذوو إصرار وإيمان وشجاعة بلا حدود”.

وإثر ذلك، أصدرت إدارة المدرسة قرارا بفصل الأستاذ خالد وتقديم صورة المنشور كدليل بحقه لدى النيابة العامة في نانسي.

ووفقا للصحيفة، فإن المدعي فرانسوا بيراين اعتبر صورة المنشور كافية لفتح دعوى قضائية ضد الأستاذ بتهمة “الدفاع عن الإرهاب”.

وتصنف فرنسا حركة طالبان ضمن لوائح الإرهاب حتى اليوم.

ويمكن للقانون الفرنسي فرض غرامة مالية حتى 100 ألف دولار والسجن حتى 7 أعوام ضد “المدافعين عن الإرهاب عبر الإنترنت”.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريبا بما فيها العاصمة.

وفي 31 أغسطس الماضي، فرضت طالبان سيطرتها على مطار كابل عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه، فجر 31 أغسطس الماضي.