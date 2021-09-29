مقتل 5 من المخابرات السودانية خلال مداهمة خلية لتنظيم الدولة

قال جهاز المخابرات العامة السوداني إن 5 من أفراده قتلوا خلال عملية للقبض على خلية تابعة لتنظيم الدولة بإحدى الضواحي جنوب العاصمة الخرطوم.

وذكر الجهاز في بيان أن ضابطين و3 من ضباط الصف قتلوا في العملية فيما أصيب ضابط آخر.

وأضاف البيان أنه تم ضبط 11 “إرهابيا أجنبيا من جنسيات مختلفة” خلال عمليات المداهمة التي نفذتها قوة من الجهاز لعدة مواقع في ضاحية جبره جنوب الخرطوم.

وأوضح البيان أن مجموعة “إرهابية” في أحد المواقع أطلقت الرصاص على القوة المداهمة مما أسفر عن مقتل وإصابة أفراد الجهاز.

وقال إن 4 “أجانب” من أعضاء المجموعة التي أطلقت الرصاص تمكنوا من الفرار.

ونعى مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء القتلى، وأكدا “التزام الدولة بالمضي قدما في التصدي لأي أنشطة تستهدف زعزعة أمن وإستقرار الوطن”.

وذكرت صحف سودانية خاصة أن القوة الأمنية قتلت 3 من أفراد الخلية “الإرهابية” وأصابت آخرين، بالإضافة إلى توقيف عددٍ من أفراد الخلية بعد فرار آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن فرضت طوقا على المنزل المؤلف من طابقين، وأنها طلبت من المارة الابتعاد خشية من وجود متفجرات خلفها الفارون.

ونقلت عن سكان من الحي أنهم سمعوا تبادلا لإطلاق النار وشاهدوا جرحى ينقلون في سيارات.

وهذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها السلطات السودانية عن ضبط خلية تابعة لتنظيم الدولة.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2019 من وصول تنظيم الدولة إلى السودان بعدما تقلصت كثيرا مناطق سيطرته في سوريا والعراق.

وقالت الوزارة إنه “رغم غياب الهجمات الواسعة في السودان، يبدو أن تنظيم الدولة لديه شبكة نشطة في السودان”.