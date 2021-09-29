مفتي سلطنة عمان يدعو لموقف دولي تجاه استهداف مسلمين في الهند

دعا مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، اليوم الثلاثاء، إلى موقف دولي وإسلامي تجاه استهداف مسلمين في الهند.

وقال الخليلي عبر حسابه على تويتر إن “ما يجري في الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة تسانده الهيئات الرسمية يستوقف كل ذي ضمير إنساني”.

وناشد المفتي “جميع الدول المحبة للسلام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، وأن تقف الأمة الإسلامية جميعا وقفة واحدة تجاه هذا الأمر”.

إن ما يجري في #الهند من عدوان سافر على المواطنين المسلمين بأيدي جماعات متطرفة -تسانده الهيئات الرسمية- يستوقف كل ذي ضمير إنساني؛ لذلك أناشد -باسم الإنسانية- جميع الدول المحبة للسلام بأن تتدخل لوقف هذا العدوان، كما أناشد الأمة الإسلامية جميعًا أن تقف وقفة واحدة تجاه هذا الأمر. pic.twitter.com/dw6gfn6ycn — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 28, 2021

وأثار مقتل عدد من المسلمين على أيدي أفراد من الشرطة الهندية في ولاية آسام شمال (شرقي البلاد) غضبا واسعا في عدة دول عربية وإسلامية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحوادث وسط تقارير تفيد بتهجير السلطات الهندية للآلاف من المسلمين من الولاية وإزالة مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراض مملوكة للدولة.

وقال حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض إن تعامل الشرطة مع المحتجين على إزالة منازلهم كان “وحشيا وغير إنساني”.

واعترض الحزب على ما تقوم به الحكومة المحلية للولاية من تهجير للمسلمين من منازلهم، قائلا إن هذه السياسة تسببت في تشريد الآلاف ومقتل وجرح العشرات في مواجهات مع الشرطة.

وذكرت تقارير أن نحو 20 ألفا من الأقلية المسلمة هُجِّروا من بيوتهم بعد قرار السلطات إزالة أحياء سكنية للمسلمين بذريعة أنها أقيمت فوق أراض مملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تستمر عمليات إجلاء المسلمين من منازلهم رغم إعلان رئيس وزراء الولاية تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من السكان، ما يجعلها أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.