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سياسة|أمريكا

يهود ينظمون مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك (فيديو)

يهود خلال مظاهرة سابقة مناهضة لإسرائيل (مواقع التواصل)
يهود خلال مظاهرة سابقة مناهضة لإسرائيل (مواقع التواصل)
28/9/2021-|آخر تحديث: 29/9/202112:18 AM (مكة المكرمة)

نظم مجموعة من اليهود مظاهرة مناهضة لإسرائيل أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحمل المتظاهرون لافتات تدين إسرائيل وتتهمها بالقمع والاحتلال وتؤكد أن فلسطين عربية.

وتتزامن المظاهرة مع انعقاد فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي ألقى أمامها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خطابا هو الأول له.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن البرنامج النووي الإيراني وصل “لحظة فاصلة”، داعيا المجتمع الدولي إلى “التحرك وعدم الاكتفاء بالكلمات”.

وتطرق بينيت لحكومته قائلا بما في ذلك إنها “الحكومة الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل”، معتبرا أنها قادرة على تحقيق “الوحدة” بين الإسرائيليين.

وتجاهل بينيت في خطابه الحديث عن فلسطين أو الفلسطينيين نهائيا.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، منح الكنيست حكومة بينيت (تتكون من 8 أحزاب من اليمين والوسط واليسار وحزب عربي) الثقة، مسدلا بذلك الستار على 12 عاما متواصلة من حكم بنيامين نتنياهو.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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