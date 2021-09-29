الجزائر تبدأ بإنتاج لقاح كورونا محليا بالشراكة مع الصين

أعلنت الجزائر اليوم الأربعاء بدء إنتاج لقاح محلي لفيروس كورونا بالشراكة مع مختبرات سينوفاك الصينية.

وأشرف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن على إعطاء إشارة انطلاق إنتاج اللقاح الذي حمل اسم “كورونافاك” بمصنع تابع لشركة صيدال الحكومية للأدوية في مدينة قسنطينة.

وقال ابن عبد الرحمن بعد إعطاء إشارة انطلاق إنتاج اللقاح نبارك للجزائر هذا الإنجاز الكبير،وفق تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.

🔴الجزائر

🔴 شاهد ….صور من داخل أول مصنع وطني مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا بولاية قسنطينة- pic.twitter.com/rLhiQ3JIUg — بوبكر العربي إعلامي جزائري (@boubekeur_larbi) September 29, 2021

وقالت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر أمس الثلاثاء إن مصنع صيدال في قسنطينة (شرق) يستعد لإنتاج لقاح كورونافاك طبقا لرخصة إنتاج حصل عليها من سينوفاك.

وحسب أرقام للوزارة تقدّر القدرات الإنتاجية للمصنع بـ 200 مليون جرعة سنويا تبدأ بمليون جرعة في أكتوبر/تشرين الأول القادم لترتفع تدريجيا عام 2022 إلى معدل 16 مليون جرعة شهريا.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد قال للإذاعة الحكومية الإثنين إن المشروع فيه مبادرتين الأولى تسمى جزائرفاك والتي ستمكّن من الاستجابة لاحتياجات المخطط الوطني للتلقيح والثانية هي أفريكافاك والتي ستمكن من تغطية طلبات التلقيح على مستوى القارة الأفريقية.

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان يدشن انتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا بالجزائر بوحدة الانتاج صيدال قسنطينة.#الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/Jj53lG7u7n — ‏﮼سامي ‏﮼قاسمي sami kasmi (@SamyKasmiSKY) September 29, 2021

وتبلغ احتياجات الجزائر من اللقاح حسب الوزير 65 مليون جرعة وتشير أرقام رسمية إلى أن البلاد استوردت حتى الآن أكثر من 20 مليون جرعة.

وتقول وزارة الصحة الجزائرية إنها وضعت هدفا لتلقيح 70% من السكان الذين بلغ عددهم 44 مليون نسمة قبل نهاية 2021.

وتشير أرقام حملة التلقيح الرسمية إلى أن 10 ملايين شخص تلقى أغلبهم جرعة واحدة من اللقاح.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر حتى أمس الثلاثاء 203 ألف و45 حالة من بينها 5 آلاف و797 وفاة و 139 ألف و77 شخصا متعاف من الفيروس.