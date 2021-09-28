حميدتي: محاولة الانقلاب في السودان أعدت على مدار 11 شهرا (فيديو)

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) اليوم الثلاثاء إن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد مؤخرا سبقتها إعدادات استمرت لمدة 11 شهرا، على حد قوله.

جاء ذلك في خطاب لـحميدتي أمام ضباط وجنود قوات الدعم السريع التابعة للجيش بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.

وأضاف ان المحاولة الانقلابية الفاشلة بالسودان تم الإعداد لها منذ 11 شهرا.

وتابع: “لا يوجد انقلاب من جانبنا وعلى الناس الاطمئنان لكن لا بد من تصحيح الأخطاء ولا يمكن لفئة قليلة التسلط على السلطة منفردة”.

اختلط الحابل بالنابل

وقال حميدتي: “لو نتحدث عما يحدث الآن في الساحة هذه الأيام هناك مشاكل كثيرة فقد اختلط الحابل بالنابل”.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب تقف ورائها عناصر عسكرية.

وقال وزير الدفاع ياسين إبراهيم إن المحاولة قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي ومعه 22 ضابطا آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.

وفي اليوم التالي من محاولة الانقلاب، اعتبر حميدتي في تصريحات له أن أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة.

وخلال 64 عاما شهد السودان 3 انقلابات و8 محاولات انقلاب.

ويشهد السودان توترا بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد في أعقاب عزل قيادة الجيش في 11 من أبريل/نيسان 2019 لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019) تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 من أغسطس/آب 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد خلال الفترة الانتقالية حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.