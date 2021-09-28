“ثورتنا ثورة جياع”.. عصيان مدني وانتفاضة في تعز ضد الغلاء وتدني المعيشة (فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، تجددت الاحتجاجات الغاضبة في تعز جنوبي اليمن حيث جابت مسيرة حاشدة شوارع المدينة تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية وفساد الحكومة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات خصوصًا في محافظة تعز التي شهدت أمس الإثنين احتجاجات واسعة في مدنها وأريافها.

توسع الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة الى مدينة التربة وعصيان مدني شامل في مدينة تعز تعز والمراكز خارج المدينة. pic.twitter.com/xMBIcgWnUS — طه صالح✪ (@taha_saleh_taiz) September 27, 2021

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط حكومة معين عبد الملك، ورفعوا لافتات ضد الغلاء وانهيار العملة الوطنية.

يأتي ذلك بالتزامن مع عصيان مدني ينفذه تجار وملّاك المحال التجارية في تعز منذ أمس الإثنين، تنديدًا بانهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

وأغلقت مئات المحلات التجارية في المدينة أبوابها لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على انهيار العملة والغلاء الفاحش، في وقت تصاعدت فيه المظاهرات بوسط تعز.

وطالبت الحكومة اليمنية، الإثنين، المجتمع الدولي بدعم مالي عاجل لتفادي مزيد من الانهيار الاقتصادي في البلاد، حيث قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب “ليست كافية”.

ودعا الوزير المجتمع الدولي ومجتمع المانحين إلى دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الصمود وخلق فرص العمل لليمنيين، مضيفًا أن بلاده بحاجة ماسة لحزمة دعم مالي بما في ذلك وديعة مالية للبنك المركزي على وجه السرعة لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.

كما طالب “بممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة إلى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام ووقف فرض الجبايات الباهظة في مناطق سيطرتهم لتمويل مجهودهم الحربي ومناسباتهم الدينية المتعددة”.

وزير الخارجية اليمني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبأ)

ويشهد اليمن خاصة المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة منذ 3 أسابيع تدهورًا اقتصاديًا على خلفية التراجع غير المسبوق للعملة المحلية أمام الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال.

وقبل الحرب التي بدأت عام 2015 في اليمن كان الدولار الواحد يباع بـ 215 ريالا، فيما نزلت، مع هبوط الريال، قيمة مرتبات كثير من الفئات إلى ما يعادل أقل من 100 دولار.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء.

لن اسكت وسأسمع العالم اجمع قرقرة بطني الجائعه#تعز pic.twitter.com/LLwbiQZYuM — الرادار اليمني Y M (@boooyemen) September 28, 2021

تعز : تمزيق صورة الرئيس هادي من قبل محتجون غاضبون من تردي الأوضاع الإقتصادية بشارع جمال .#ثورة_جياع pic.twitter.com/uiZjKhStBh — عرفات الزمر – Arafat alzomor (@Arafatalzomor) September 27, 2021

تظاهرات غاضبة في تعز الان وقطع عدد من شوارع المدينة بسبب تدهور العملة اليمنية والمطالبة باسقاط حكومة معين #الدولار_1200_يا_شرعيه pic.twitter.com/i5bkySFldp — الصحفي/أنيس منصور (@Anes_Mansoor) September 27, 2021

محتجون غاضبون في #تعز يحرقون صور رئيس الحكومة معين عبد الملك pic.twitter.com/ejEBL2saEV — تعز تايم – Taiz time (@TaizTime) September 28, 2021

محتجون غاضبون في #تعز يقطعون عدد من شوارع المدنيه ويحرقون الاطارات احتجاجا على تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وارتفاع أسعار صرف العملات … ومسلحون يطلقون النار عليهم لتفريقهم هنااااااا تعز pic.twitter.com/jbwXL4Qum8 — عرفات الزمر – Arafat alzomor (@Arafatalzomor) September 27, 2021