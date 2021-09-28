الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: قتل وتهجير المسلمين في الهند إرهاب دولة

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة قتل وتهجير آلاف المسلمين في ولاية آسام الهندية واصفا إياها بجرائم “إرهاب الدولة”.

واستنكر الأمين العام للاتحاد الدكتور علي القره داغي في بيان ما يتعرض له المسلمون في الهند خاصة في ولاية آسام الهندية من عنف ممنهج وقتل وأشكال الاضطهاد في حقوقهم وحريتهم الدينية وحياتهم الاجتماعية ومحاولات إكراههم على التهجير من بيوتهم.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

يدين ويستنكر بشدة قتل وتهجير آلاف المسلمين في ولاية آسام الهندية ويصفها بجرائم إرهاب الدولة.https://t.co/LBFjp96BgJ — علماء المسلمين (@iumsonline) September 27, 2021

وأكد البيان على أن هذه الأعمال منافية لجميع القوانين الدولية والفطرة الإنسانية ولجميع الشرائع السماوية.

وطالب البيان الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية بإيقاف هذه الجرائم التي تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

ودعا الحكومة الهندية إلى احترام كافة الحقوق والحريات الدينية والاجتماعية للأقلية المسلمة، لأن هذه الجرائم تتناقض مع واجب الدولة في الحفاظ على أمن المواطن ومع العلاقات التاريخية مع العالم الإسلامي الذي لا يقبل بما يحدث وسيتخذ الإجراءات بما فيها المقاطعة الاقتصادية ولو على المستوى الشعبي.

وطالب البيان العالم أجمع بالتعاون البناء الحقيقي الصادق لتحقيق السلم والسلام الاجتماعي على مستوى جميع الدول وبموازين دقيقة واحدة.

indian forces kills innocent Muslim people under the supervision of War Criminal Narendra Modi#IndianMuslimsUnderAttack #الهند_تقتل_المسلمين pic.twitter.com/k5riMWp9Ji — PureQatari2 (@p_qatari2) September 27, 2021

وناشد الاتحاد في ختام البيان العالم الحر والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان أن تقوم بواجبها الإنساني والحضاري نحو هذه الأقلية المسلمة التي تضطهد لإزالتها، وباتخاذ جميع الوسائل لمنع هذا الاضطهاد.

كان مجموعة من رجال الشرطة في دسبور عاصمة ولاية آسام الهندية قاموا بقتل 3 مسلمين بإطلاق النار عليهم.

وقالت تقارير إن السلطات الهندية هجرت الآلاف من المسلمين من الولاية وأزالت مساكنهم بحجة أنها مقامة على أراض مملوكة للدولة.

واعترض حزب (المؤتمر الوطني الهندي) المعارض على ما تقوم به الحكومة المحلية لولاية آسام من إخلاء المسلمين من منازلهم، واستنكر الحزب ما تم من سياسة تسببت في تشريد الآلاف ومقتل وجرح العشرات في مواجهات مع الشرطة.

وقال الحزب إن تعامل الشرطة مع المحتجين على إزالة منازلهم كان تعاملا وحشيا وغير إنساني.

وتصدر وسم “الهند تقتل المسلمين” قائمة الأعلى تداولا على تويتر في عدد من الدول العربية والإسلامية مع تواصل عمليات التهجير التي يتعرض لها آلاف المسلمين في ولاية آسام شمالي شرق الهند.