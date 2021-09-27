حماس تحذر الاحتلال من استمرار اقتحام المستوطنين للأقصى

حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي من مواصلته السماح للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى وتدنيسها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، أكد فيه أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالتغول على مدينة القدس المحتلة وتدنيس المقدسات.

وأضاف البيان: إن هذا العدو المجرم لن يجني من حماقاته هذه إلا الخسران والندم، مردفًا: فأهلنا وشعبنا لن يتركوا القدس والمسجد الأقصى وحيدين، وما اشتباكات بدّو وجنين القسام ونابلس إلا رسالة للاحتلال أن البنادق والرصاص جاهزة للدفاع عن الأقصى.

الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة (مواقع إلكترونية)

وتابع: إن كوكبة الشهداء التي ارتقت دفاعًا عن الأقصى ومن بينهم 3 من أبناء المدينة المقدسة في بلدة بدو، هي رسالة العهد والوفاء التي يحملها كل أبناء القدس، ومعهم كل أبناء شعبنا للمسجد الأقصى، ممهورة بالأرواح والدماء بأنه سيظل خالصًا للمسلمين، ولا مكان لقطعان المستوطنين فيه.

وحذر حمادة الاحتلال من مغبّة الاستمرار في محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى قائلا: لا تغرنّه ساعة من فتور فإن لهيب الرد والمقاومة من كل فلسطين يأذن بالانفجار في وجهه.

اقتحامات

كان مئات المستوطنين قد اقتحموا اليوم الإثنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال .

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 626 مستوطنا اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية علنية في باحاته وقدموا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

وحسب شهود عيان رفع أحد المستوطنين علم إسرائيل في الأقصى فيما دققت شرطة الاحتلال في هويات المصلين الداخلين إليه.

جماعات استيطانية تكثف اقتحام الأقصى وترفع علم "الاحتلال" في باحاته https://t.co/ZF6WLXrdwB — BOUZID الإفريقي (@BOUZID11350599) September 27, 2021

وبالتزامن مع ذلك اعتقلت شرطة الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد من باحات الأقصى بزعم أنه قام بالصلاة في مسار المستوطنين المقتحمين.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، إن شرطة الاحتلال حولت المسجد الأقصى لثكنة عسكرية في ظل تزايد عدد المستوطنين المقتحمين لباحاته.

وأكد الخطيب أن الأقصى مسجد خالص للمسلمين لا يقبل القسمة ولا الشراكة والاقتحامات مرفوضة جملة وتفصيلا.

يشار إلى أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى خلال الأيام القليلة الماضية قد بلغت حدا غير مسبوق؛ بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية.

فيما حذرت وزارة شؤون القدس من محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى المبارك، في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين، وبأعداد كبيرة

وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وبدأت شرطة الاحتلال بالسماح للاقتحامات في العام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

إطلاق نار

على الصعيد نفسه، فتح مستوطن، اليوم الإثنين، النار بشكل عشوائي صوب الطلبة في حي رأس العامود بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنا أشهر سلاحه صوب مجموعة من الطلبة أثناء خروجهم من شارع المدارس في حي رأس العامود وأطلق النار صوبهم الأمر الذي أثار الخوف والهلع في صفوفهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال من محيط المكان طالبا لم تعرف هويته بعد ولا تزال تحتجز طالبا آخر.