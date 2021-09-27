تعزيز حماية رئيس وزراء هولندا بعد معلومات عن مخطط لخطفه.. هؤلاء المشتبه بهم

ذكرت وسائل إعلام هولندية، اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن عززت من إجراءات الحماية المفروضة حول رئيس الوزراء مارك روته بعد أن حصلت على معلومات عن مخطط للاعتداء عليه أو خطفه.

ورفضت السلطات الهولندية التعليق على الأنباء، وقال روته إن أمور الأمن والحماية لا تناقش على الملأ.

لكن صحيفة (دي تليغراف) نقلت عن مسؤول حكومي تأكيده لوجود المعلومات، وقالت إن هناك إشارات على أن روته ربما يكون هدفا لهجوم أو عملية خطف.

وأضافت أنه تم رصد أشخاص “مريبين” على علاقة معروفة بالمافيا والجريمة المنظمة بالقرب من روته في أوقات وأماكن مختلفة.

وأشارت إلى أن أشخاصا مشابهين تورطوا في جريمة قتل الصحفي الهولندي المتخصص في قضايا الجريمة (بيتر آر دي فريس) في وضح النهار في شهر يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الصحيفة أنه تم تكليف مزيد من أفراد أجهزة الأمن للقيام بمهمات “خفية وأخرى ظاهرة” لحماية روته، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 11 عاما.

وتعهد روته (54 عاما) بمواجهة الجريمة المنظمة وتصعيد الحملة ضدها.

وحرص روته على عدم فرض إجراءات أمن مشددة حوله، وكثيرا ما يشاهد وهو يقود دراجة من وإلى منزله أو من وإلى مقرات الحكومة. وعادة ما يقترب منه المارة لتبادل الحديث أو لالتقاط صور معه.

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الهولندي وهو يتجول بدراجته (رويترز)