أردوغان: لا يحق لواشنطن التدخل بشأن إس-400 وعليها الاختيار بيننا وبين “الإرهابيين”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في صفقة منظومة (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، مؤكدا أن بلاده ستواصل التزود بهذه المنظومات.

وأضاف أردوغان، في مقابلة مع قناة (سي بي إس) الأمريكية، أن تركيا دفعت مليارا و400 مليون دولار من أجل الحصول على 5 مقاتلات من طراز (إف-35) لكن واشنطن أحجمت عن تسليمها.

وقال الرئيس التركي إنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في صفقة (إس-400)، لا سيما وأنها أحجمت عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت الصاروخية للدفاع الجوية.

ودعا الولايات المتحدة إلى أن تختار ما بين بلاده وما بين التنظيمات “الإرهابية”.

وأضاف أردوغان أن بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل الولايات المتحدة وانه يفضل لو أن واشنطن تختار أنقرة.

وقال إنه لم يبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في يونيو/حزيران الماضي، على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، السياسات الأمريكية في سوريا والعراق، موضحا أنه لم تسنح “الفرصة للخوض في هذه المسائل، لأننا ركزنا على موضوع أفغانستان”.

وأشار الرئيس التركي إلى انه يفضل خروج القوات الأمريكية من سوريا والعراق “مثلما خرجت من أفغانستان”، قائلا إن “كنا راغبين في خدمة السلام في العالم، فلا معنى للبقاء في تلك المناطق من أجل السلام”.

وأضاف: “لندع شعوب تلك المناطق تحدد بنفسها من سيديرها”.

وأشار أردوغان إلى قيام تركيا ببناء آلاف المنازل في سوريا من أجل النازحين، متسائلا عما تقوم به الدول الأخرى.

وأعرب عن أمنياته في أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا سوية من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب هذه المنطقة سواء في سوريا أو في العراق.