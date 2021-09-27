انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان: لا يحق لواشنطن التدخل بشأن إس-400 وعليها الاختيار بيننا وبين “الإرهابيين”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
26/9/2021-|آخر تحديث: 27/9/202102:04 AM (مكة المكرمة)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في صفقة منظومة (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، مؤكدا أن بلاده ستواصل التزود بهذه المنظومات.

وأضاف أردوغان، في مقابلة مع قناة (سي بي إس) الأمريكية، أن تركيا دفعت مليارا و400 مليون دولار من أجل الحصول على 5 مقاتلات من طراز (إف-35) لكن واشنطن أحجمت عن تسليمها.

وقال الرئيس التركي إنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في صفقة (إس-400)، لا سيما وأنها أحجمت عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت الصاروخية للدفاع الجوية.

ودعا الولايات المتحدة إلى أن تختار ما بين بلاده وما بين التنظيمات “الإرهابية”.

وأضاف أردوغان أن بلاده عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) مثل الولايات المتحدة وانه يفضل لو أن واشنطن تختار أنقرة.

وقال إنه لم يبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما في يونيو/حزيران الماضي، على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، السياسات الأمريكية في سوريا والعراق، موضحا أنه لم تسنح “الفرصة للخوض في هذه المسائل، لأننا ركزنا على موضوع أفغانستان”.

وأشار الرئيس التركي إلى انه يفضل خروج القوات الأمريكية من سوريا والعراق “مثلما خرجت من أفغانستان”، قائلا إن “كنا راغبين في خدمة السلام في العالم، فلا معنى للبقاء في تلك المناطق من أجل السلام”.

وأضاف: “لندع شعوب تلك المناطق تحدد بنفسها من سيديرها”.

وأشار أردوغان إلى قيام تركيا ببناء آلاف المنازل في سوريا من أجل النازحين، متسائلا عما تقوم به الدول الأخرى.

وأعرب عن أمنياته في أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا سوية من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب هذه المنطقة سواء في سوريا أو في العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

إيران منعت تفتيش مركز نووي استهدفته إسرائيل قبل أشهر

منشأة تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ( غيتي)

تونس.. المرزوقي يثني على المحتجين ويوجه رسالة للجيش والشرطة

المنصف المرزوقي دعا إلى &#34;عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته على المحاكمة&#34; (غيتي)

طالبان تدعو لاستئناف الرحلات الجوية وأردوغان يضع شرطا لإبرام اتفاق مطار كابل (فيديو)

حركة طالبان تسعى لإعادة الحياة إلى مطار كابل (غيتي)

السودان.. تصاعد الخلافات بين شركاء الحكم بسبب لجنة إزالة التمكين ومسؤول يتوقع انقلابا جديدا (فيديو)

صلاح مناع: قوات الشرطة لم تنسحب فعليا من مواقع لجنة التمكين (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

“الهند تقتل المسلمين”.. لقطات مروعة تفجر غضبا عارما واعتقال مصور داس مسلما (فيديو)

استمر الصحفي في ركل الرجل حتى بعد إصابته ووقوعه على الأرض (مواقع التواصل)

كورونا.. ما “العدوى المخترقة”؟ وما احتمالات الإصابة بها؟

التطعيم ضد فيروس كورونا لا يعني إهمال الإجراءات الاحترازية (غيتي)

احتفال بزفاف في مصر يتحول إلى كارثة خلال لحظات (فيديو)

مقالات

الإسلام والشذوذ الجنسي

الخلاف في صحة الأحاديث، وعدم وجود عقوبة دنيوية واضحة في القرآن، جعل الفقهاء يختلفون في عقوبتها، مع إقرارهم جميعا بجرمها وحرمتها